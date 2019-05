La alcaldesa de Córdoba pide contar con los ayuntamientos en el debate para una nueva ley si se deroga la LOUA

Publicado 08/05/2019 13:16:32 CET

CÓRDOBA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha pedido este miércoles que la Junta de Andalucía cuente con los ayuntamientos en el debate para una nueva ley sobre urbanismo en la comunidad si se deroga la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), algo que ha criticado que se anuncie "en un momento electoral y en el que las garantías que había habido hasta ahora en el desarrollo de los suelos y evitar la especulación sobre los mismos en todo el territorio andaluz se había conseguido".

Así lo ha remarcado la primera edil en declaraciones a los periodistas, al ser preguntada por la pretensión del Gobierno regional y su efecto sobre las parcelaciones, al tiempo que ha comentado que le parece que "es el momento de abrir un debate" sobre "una ley después de 16 años y que ha necesitado además de unas once modificaciones".

No obstante, ha indicado que "hacer anuncios de este tipo en estos momentos no es lo más oportuno y sobre todo hacerlos sin tener una propuesta sobre la mesa en la que se pueda empezar a avanzar".

Según ha manifestado, "el modelo político de las derechas sobre el desarrollo de los suelos nunca ha traído desarrollo económico y sobre todo generación de empleo y riqueza al territorio andaluz", de manera que ha llamado a "evitar a toda costa que el modelo que han traído en muchas ocasiones las políticas de derechas, con la especulación y sacar beneficios a costa de cualquier otro objetivo, no sea el que se ponga sobre la mesa".

Ha insistido en que le "preocupa que sin tener una propuesta sobre la mesa se anuncie la derogación y sin haber hecho el previo de avanzar en instituciones como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), incluso con el propio tejido económico que a día de hoy ha tenido un desarrollo y una colaboración con el Gobierno andaluz para evitar la especulación", a la vez que espera que esté también "en sintonía con lo que persiguen los ayuntamientos".

Al ser cuestionada sobre si queda en el aire el acuerdo del Consistorio para dar suministros básicos a parcelaciones, la alcaldesa ha dicho que "no", porque "no deja de ser un anuncio y no hay una decisión tomada sobre la derogación de la ley".

En este sentido, la regidora ha remarcado que "una ley no se puede derogar si no hay una propuesta alternativa sobre la mesa", algo que Ambrosio ha pedido y que vaya "de la mano del resto de instituciones con responsabilidad sobre el suelo", como "los ayuntamientos".