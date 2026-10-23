La alcaldesa de Granada destaca "la valentía, vocación y entrega a la ciudad" de la Policía Local en el día de su patrón

La alcaldesa de Granada destaca la “valentía, vocación y entrega a la ciudad” de la Policía Local en la celebración de su patrón, el Ángel Custodio - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha celebrado este viernes la festividad de su patrón, el Ángel Custodio, con su tradicional acto de imposición de medallas y felicitaciones públicas a los agentes que este año han distinguido notablemente por su labor profesional.

En un solemne acto celebrado en el Auditorio Manuel de Falla tras el tradicional pase de revista a los homenajeados en la Plaza de las Pasiegas y la posterior Eucaristía en la Parroquia del Sagrario, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado en su discurso la "valentía, vocación, convicción y compromiso diario" con el que los agentes "salen cada día a la calle para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los granadinos".

Durante su intervención, la regidora ha trasladado su gratitud a los hombres y mujeres que conforman el cuerpo de la Policía Local de Granada por su "dedicación y entrega" con la ciudad y sus vecinos.

"Estas condecoraciones simbolizan el más sincero reconocimiento de la ciudad a quienes mejor conocéis cada uno de sus rincones, a quienes dais respuestas y certezas a las inquietudes de sus vecinos y a quienes demostráis cada día que ser policía es mucho más que garantizar el cumplimiento de las leyes", ha aseverado la alcaldesa, quien ha estado acompañada en la mesa presidencial por la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, y por el Jefe Superior de la Policía Local, Rafael Domingo.

Este año han recibido medalla de oro un total de 31 agentes distinguidos por sus méritos contraídos a lo largo de 25 años de servicio; mientras que 14 agentes han sido condecorados con medalla de plata por sus "virtudes profesionales y humanas" en 15 años de trayectoria en el cuerpo. Junto a ellas, también se han concedido felicitaciones plenarias a un total de 11 agentes por diferentes actuaciones, durante la prestación del servicio o fuera de él, que se hayan caracterizado por intervenciones difíciles, arriesgadas o que enaltecen la imagen del Cuerpo.

"Todas y cada una de las condecoraciones que acabamos de entregar son el reflejo de una vida dedicada al servicio público, velando por la protección y la seguridad de todos los ciudadanos aun poniendo a veces en riesgo la suya propia", ha valorado la regidora en su discurso.

Junto a estos reconocimientos, también se han concedido felicitaciones públicas a personas o colectivos no pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local que hayan prestado una especial colaboración o asistencia al mismo, y que este año han sido para los vecinos Abigail Revelo, Francisco Guerrero, José Antonio Rejano y Luis Miguel García, que un día inesperado sacaron toda su fuerza y valentía para evitar dos tragedias.

También para la Asociación Deportivo Cultural Alcazaba; para el Comisario Principal Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Rafael Rodríguez; el Inspector Jefe de la Comisaría Provincial de Granada, Sergio López Tenorio; el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, Francisco Arteaga; y el funcionario del Ayuntamiento de Granada Rubén Reina, colaboradores y profesionales con una enorme predisposición con el servicio público.

Durante su intervención, la alcaldesa se ha referido a la "complejidad" de un año marcado por "situaciones que nos han vuelto a poner a prueba como ciudad y como sociedad" debido a episodios como el tren de borrascas del pasado mes de febrero o el enjambre sísmico de este verano.

"La magnitud y la fuerza con la que a veces nos azotan los fenómenos naturales nos han hecho sentir extremadamente vulnerables; aunque también, si algo nos han dejado claro estas situaciones extremas, es que la seguridad de Granada está en las mejores manos posibles", ha subrayado.

La regidora ha destacado la "inestimable labor" de la Policía de Barrio que este año ha recorrido todos los distritos con su Unidad Móvil para ser "esa primera cara amable que los vecinos necesitan ver cuando han de enfrentarse a una situación complicada" y ha puesto en valor especialmente a los agentes que han permanecido durante semanas atendiendo más de 500 visitas en la carpa informativa del Plan de Emergencia Sísmica instalada en la Avenida de Dílar.

"Además de resolver dudas y explicar las pautas de autoprotección, han sabido ofrecer ese punto de apoyo emocional que tanto necesitaban los vecinos afectados por los terremotos", ha incidido.

Junto a ellos, también ha tenido palabras de agradecimiento para los equipos que velan por el control del ocio nocturno, permitiendo que Granada "sea una ciudad joven, viva y alegre, pero también segura"; así como para las unidades de tráfico que tan enorme trabajo realizan para hacer de Granada una ciudad más sostenible y con un tráfico más ordenado.

Igualmente, la alcaldesa ha puesto en valor la "impecable coordinación" de la Policía Local con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad y con los servicios de emergencia, garantizando la seguridad de todos los granadinos y del trabajo del gabinete de planificación que facilita el desarrollo de todos los eventos especiales que se desarrollan en la ciudad y que ha permitido que citas de tanta complejidad organizativa como la etapa final de la Vuelta Ciclista a España o la atención a acontecimientos puntuales como el eclipse solar hayan podido ser un éxito.

Durante su intervención, la alcaldesa también ha aprovechado para trasladar a la Policía Local su compromiso para trabajar en aquellas cuestiones que redunden en el beneficio del cuerpo: "Contáis con mi respaldo para continuar fortaleciendo vuestra formación y dotaros de los recursos necesarios para que podáis desempeñar vuestra labor con las máximas garantías".

"En nombre de la ciudad de Granada, os reitero mi más profundo agradecimiento por vuestro servicio y entrega para protegernos. Vuestro ejemplo inspira a quienes nos dedicamos a intentar construir una Granada más segura, más solidaria y más humana", ha concluido la regidora.