Álex O'Dogherty llegará al Festival de Otoño de Jaén el 25 de octubre con su espectáculo 'Palabras mayores'

Álex O'Dogherty en su espectáculo 'Palabras mayores'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor, músico y cómico Álex O'Dogherty presentará el próximo 25 de octubre en Jaén su espectáculo 'Palabras mayores', en el que da "rienda suelta a su creatividad, improvisación y humor sin filtros".

La propuesta se enmarca en el 27º Festival de Otoño, dentro de su ciclo Grandes Espectáculos, que se retoma tras la celebración de la Feria de San Lucas, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

El artista gaditano llega con "un formato más personal y desenfadado", en un espectáculo que "rompe con la estructura tradicional del monólogo para dar paso a una experiencia impredecible y llena de sorpresas".

El cómico "volverá a desafiar los límites del humor" con una puesta en escena interactiva, una pantalla con animaciones y un bastón-micro que permitirá al público participar activamente en la función.

'Palabras mayores' abordará temas tan diversos como su propio entierro, la inteligencia artificial, la velocidad del mundo actual y los 'shalalailos' (esas personas que se ofenden sin motivo). Todo "desde su característico punto de vista irónico y mordaz".

Las entradas para su función en Jaén del próximo domingo, 25 de octubre, están disponibles a la venta en la taquilla, a través de la web de www.mpcentradas.es

ÓDogherty es un actor, cómico y músico español que ha consolidado su carrera en el mundo del entretenimiento gracias a su estilo único, que combina humor, improvisación y creatividad. Conocido por conectar de forma directa con el público, ha participado en diversos espectáculos y se ha destacado en escenarios tanto nacionales como internacionales, convirtiéndose en una figura relevante y versátil en el panorama del humor.