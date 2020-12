Almuñécar (Granada) aprueba un presupuesto para 2021 de 38,7 millones de euros, “solidario” y apostando por el empleo

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almuñécar (Granada), Trinidad Herrera, ha valorado este sábado la aprobación inicial con los votos de PP, Más Almuñécar, Ciudadanos y Adelante del presupuesto para el municipio, "solidario", con 38,7 millones de euros y apostando por el empleo.

En un comunicado, Herrera lamenta que Convergencia Andaluza-Almuñecar y PSOE no hayan apoyado unos presupuestos en "un momento tan difícil como este, con un marcado carácter social y que pretende no dejar a nadie atrás". "Esperamos que dejen de permanecer en el no y los animo a votar a favor en su aprobación definitiva", ha manifestado al finalizar la sesión.

Herrera ha explicado además que son unas cuentas que "prácticamente" se ven reforzadas en todas las áreas y por tanto ante la grave crisis actual "no dejarán a ningún vecino de Almuñécar y La Herradura atrás" y con las que continuarán impulsando el desarrollo del municipio.

La primera edil sexitana ha reiterado el "marcado carácter social" del presupuesto en el que las partidas destinadas a ayudas de emergencia social se han duplicado, además de reforzado el contrato de ayuda a domicilio con 400.000 euros de incremento con respecto al ejercicio anterior.

"El empleo, el turismo, el comercio y la hostelería tienen especial relevancia en este presupuesto, se realizará un plan de empleo para vecinos del municipio desde el Ayuntamiento dotado con 400.000 euros, el Patronato de Turismo incrementa su presupuesto un 22% e incluimos una partida de 250.000 euros de ayudas directas a autónomos y pymes que tuvieron que cerrar a lo largo de este 2020", ha añadido la alcaldesa.

Estas cuentas contemplan una partida para inversiones en la que el Mercado municipal, el centro de día, la remodelación de la Plaza de la Independencia en La Herradura, así como la construcción de nuevas infraestructuras deportivas son las principales novedades para el próximo año.

"Pese al Covid-19 debemos seguir invirtiendo en el futuro de nuestro municipio pero no podemos olvidarnos de la situación actual estando este presupuesto preparado para seguir implementando medidas que apoyen a los sectores más afectados por la pandemia", ha explicado Herrera.

"Como alcaldesa quiero agradecer a toda la ciudadanía el esfuerzo que ellos mismos están haciendo en estos momentos tan duros y aprovecho para hacerles llegar que este presupuesto esta trabajado teniendo en cuenta estas circunstancias, intentando llegar al mayor número de vecinos y que mira por una mejora de nuestro municipio que aporte riqueza a los que en él vivimos", ha dicho.

Finalmente "esperamos aprobar el presupuesto definitivamente en la primera quincena del mes de enero para así comenzar 2021 con un nuevo presupuesto adaptado a la situación actual", ha apostillado Trinidad Herrera.