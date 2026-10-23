Almuñécar (Granada) distribuirá 100.000 euros en ayudas a agricultores afectados por el incendio de Peña Escrita

Intervención de los bomberos en el incendio de Peña Escrita, en Almuñécar (Granada). Archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) ha aprobado la resolución provisional de las ayudas destinadas a los agricultores afectados por el incendio forestal de agosto de 2024 en Peña Escrita, entre los que prevé distribuir un total de 100.000 euros.

El incendio se registró entre el 13 y el 16 de agosto de 2024 y afectó a unas 600 hectáreas en el entorno de Peña Escrita y a zonas de El Cerval, Rescate, La Albita, Los Escobales y La Bóveda. Además de los daños en la superficie forestal, el fuego perjudicó a explotaciones agrícolas, especialmente a sistemas de riego y plantaciones.

El 73,9 por ciento de las solicitudes presentadas por los agricultores ha contado con una propuesta favorable, estando previstas ayudas de hasta 9.728 euros por beneficiario, una vez aplicado el prorrateo correspondiente.

Dos años después de aquel incendio, el procedimiento avanza con la propuesta de distribución de las ayudas, tras completar la evaluación de los daños y superar los trámites administrativos necesarios para habilitar estas subvenciones municipales.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha recordado el compromiso con los agricultores desde los primeros momentos posteriores al incendio y el deseo de dar una "respuesta" a este colectivo pese a no ser una competencia propia del Ayuntamiento.

"Cuando se apagaron las llamas, para muchos de nuestros agricultores los problemas no habían hecho más que empezar. Habían perdido plantaciones, instalaciones de riego y parte del trabajo de toda una vida. Aquellos días les dijimos que no los íbamos a dejar solos. Y ese compromiso lo hemos mantenido", ha señalado.

"Dijimos que estaríamos al lado de nuestros agricultores y hoy damos un paso decisivo para cumplir nuestra palabra. Aunque no era competencia municipal, asumimos la responsabilidad de buscar una solución", ha agregado.

El alcalde ha agradecido la paciencia de los solicitantes y el trabajo de los servicios técnicos municipales que han intervenido en la tramitación y en la evaluación de los daños.

De las 23 solicitudes presentadas, 17 han obtenido una propuesta provisional favorable. Otras tres han resultado inadmitidas por incumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras y tres han sido excluidas por haberse presentado fuera de plazo.

Las ayudas servirán para recuperar y mantener las explotaciones agrícolas afectadas por el incendio de 2024. El Ayuntamiento publicará la resolución provisional en el Tablón de Anuncios de su Sede Electrónica.

A partir de esa publicación, se abrirá un plazo de 15 días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones antes de continuar con la tramitación y aprobar la resolución definitiva.