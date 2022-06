Álvarez (UGT) cree que "el nuevo PP de Feijóo debería dar un paso adelante" y "decir que la reforma laboral sirve"

JAÉN, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que "el nuevo PP del señor Feijóo debería dar un paso adelante" y "decir que la reforma laboral sirve" y que "la va a respetar si gobierna".

Le ha conminado, además, a hacerlo en el marco de las elecciones andaluzas previstas el próximo 19 de junio, como también definirse con respecto a las pensiones, dado que "ellos son los que han querido darle este carácter más estatal" a estos comicios.

Así lo ha indicado este lunes en declaraciones a los periodistas en Jaén antes de participar en una asamblea de delegados del sindicato, precisamente sobre la reforma laboral. Un texto que supone "un cambio de paradigma de las relaciones laborales" en el país y que ha considerado "un éxito absoluto".

Al respecto, ha querido aprovechar su presencia en la comunidad andaluza y "que se está en campaña para pedir a los partidos políticos que digan qué opinan" sobre ella. En este sentido, ha deseado que "no sea una reforma que ha contado con un gran soporte social y muy poco soporte político, el justo para pasar casi con una equivocación por el Congreso, y que se convierta en una norma que cuente con el respaldo de la mayoría".

"Y eso quiere decir que el nuevo PP del señor Feijoo debería dar un paso adelante y decir que, efectivamente, esta reforma laboral sirve y que el PP va a respetar si gana las elecciones en España", ha afirmado Álvarez.

De ahí que, como aprecia que estas elecciones "van mucho también de España" y "se habla mucho" en clave nacional de España, ha considerado que "seguramente los ciudadanos de Andalucía a la hora de ir a votar tendría muchas más razones objetivas para votar si saben cuál es la posición que tiene cada uno".

Ha añadido que "ocurre exactamente lo mismo con la reforma de las pensiones", de manera que ha preguntado si "se va a mantener lo aprobado hace siete meses" y "va a haber revisión, por tanto, de acuerdo con el IPC". "Creo que este año sí, pero, ¿los que votaron en contra de la subida lo van a mantener o no?", ha apostillado.

Por ello, ha defendido que "el PP sería bueno que se definiera", puesto que seguramente, cuando los pensionistas vayan a votar, "van a tener mucho más claro y van a votar con mucha más alegría si saben que no se están jugando sus pensiones en los próximos años".

"Aunque las pensiones no las paga la Junta de Andalucía, pero ellos son los que han querido darle este carácter más estatal a las elecciones de Andalucía", ha subrayado el dirigente sindical, no sin afear también que haya "una patronal en España absolutamente ramplera".

Al hilo, ha señalado que hace siete meses se firmó un acuerdo para que la revisión de las pensiones fuera automática y hora "piden que no se suban las pensiones, que eso arruina el país". "¿El país quiénes son, una cosa abstracta, la macroeconomía...? Son nuestros jubilados y pensionistas, once millones de pensionistas que están esperando a ver si se les puede revisar. Si no se revisan, a ellos es a los que es está arruinando de verdad", ha comentado.

Así las cosas, Álvarez ha recalcado que se trata de cuestiones importantes de las que hay que hablar, "porque la mejor manera de conseguir que la reforma de las pensiones o la reforma laboral perduren en el tiempo es que forme parte del conocimiento y del aprecio de la mayoría de la ciudadanía"