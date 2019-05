Cardenal Amigo Vallejo pide otro tipo de controles en la valla de Melilla: "Es una frontera hiriente"

Actualizado 13/05/2019 13:09:34 CET

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ha señalado que la valla de Melilla es una "frontera hiriente" que "destroza a aquellos que tienen un poco de sensibilidad", a la par que ha abogado por poner otro tipo de controles, porque "las barreras cuanto más altas son más interés hay por saltarlas".

Así se ha pronunciado Amigo Vallejo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre qué les diría a ese centenar de personas decididas a saltar la valla de Melilla, y después de que este domingo más de medio centenar de personas consiguieran saltarla y llegar a la ciudad autónoma.

De este modo, ha destacado que la mejor forma de ayudar a las personas inmigrantes "es que un día no tenga que salir de sus casas y de sus familias", toda vez que ve "muy grave pensar que hay un mentalidad extendida de que no queremos inmigrantes". Al respecto, ha añadido que "no se mira el beneficio que estas personas están dejando en nuestro país, envejecido en muchos aspectos".

Preguntado sobre si los representantes políticos de España y Europa están muy preocupados por el tema de la inmigración, Amigo Vallejo ha respondido que "están muy preocupados" porque "son los primeros responsables de asumir los problemas". "Están preocupados pero no encuentran las soluciones", ha abundado, y ha destacado que "hay unas soluciones de emergencia".

En este sentido, Amigo Vallejo ha resaltado que "el mejor discurso en inmigración" es el que el Papa Francisco hizo cuando en un viaje relámpago a Lampedusa llevaba preparado su discurso pero al llegar tiró los papeles y dijo: "Señores, esto es una vergüenza".