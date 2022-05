Andaluces Levantaos dice que Olona "no puede ser parlamentaria" por "no ser ejemplar" al "cometer una irregularidad"

HUELVA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Andaluces Levantaos, Modesto González, ha señalado este miércoles que la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, Macarena Olona, "no vive ni ha vivido en Salobreña", por lo que considera que está "cometiendo una irregularidad" y "siendo una persona que no hace las cosas bien, no puede ser presidenta de la Junta" o "ni siquiera parlamentaria" porque "es un ejemplo negativo para los andaluces".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Huelva, donde ha señalado que este jueves la formación presentará un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Granada para "llegar hasta el fondo" sobre el empadronamiento en Salobreña (Granada) de Olona, después de que la Junta Electoral Provincial de Granada no haya encontrado "obstáculo legal alguno" para la proclamación de su candidatura.

González ha apuntado que este recurso "no va a ser un mero trámite" y que están "dispuestos" a que "no pueda ser parlamentaria", toda vez que considera que la Junta Electoral Provincial "no ha llegado al fondo del asunto", pero que el recurso ante el Contencioso Administrativo "va a permitir" que "se entre" en él y que "este no es otro que Macarena Olona no ha vivido nunca en Salobreña", por lo que considera que "no puede estar empadronada" allí.

"No es admisible que alguien que quiere ser representante de los andaluces quiera entrar en ese cargo engañando a la administración pública", ha concluido.