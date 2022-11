Andaluces Levantaos pide que el Día de la Bandera de Andalucía no altere el "carácter reivindicativo" del 4 de diciembre

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La formación andalucista 'Andaluces Levantaos' ha acogido "con satisfacción" el decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno andaluz para declarar el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, si bien ha pedido que dicha celebración no suponga una alteración del "carácter reivindicativo" de aquella jornada que conmemora las multitudinarias manifestaciones de aquel día de 1977 para acceder a las máximas cotas de autonomía.

En un comunicado, Andaluces Levantaos ha celebrado, en relación a dicho decreto, este "nuevo paso" con el que la Junta de Andalucía "oficializa e institucionaliza un día de reivindicación histórica".

"Institucionalizar y respaldar desde las instituciones andaluzas la fecha más importante del sentir andalucista es positivo y lo aplaudimos", ha comentado el líder de Andaluces Levantaos, Modesto González, quien, no obstante, ha apostillado que "precisamente en aras a esa importancia estamos obligados a velar por que se mantenga el carácter reivindicativo de esa jornada sin que sufra un adelgazamiento, una banalización, una alteración en su esencia o una manipulación electoralista".

Después de que desde la Junta se haya aclarado que con motivo de esta jornada impulsará el 4 de diciembre iniciativas educativas, sociales e institucionales, Andaluces Levantaos ha advertido de que el 4D "es el Día de la Nacionalidad Andaluza, y si el carácter que se le va a imprimir desde la Junta al Día de la Bandera no respeta ese sentir, esta formación mostrará su rechazo y se posicionará frontalmente en contra de la misma".

En esa línea, Modesto González ha aseverado que "hoy el 4D tiene más sentido que nunca, cuando hay un porcentaje de pobreza tremendo en los niños andaluces, cuando el paro no baja en números reales, cuando el personal sanitario emigra y los jóvenes no tienen acceso al mercado de trabajo, y cuando nuestro tejido económico no termina de tener el protagonismo que merece".

Para Andaluces Levantaos, el 4 de diciembre de 1977 fue "un día vital para la historia reciente de Andalucía", en el que "más de dos millones de andaluces salieron a la calle a manifestar la voluntad del pueblo andaluz de que nuestra tierra accediera a las máximas cotas de autonomía enarbolando una bandera que, gracias al trabajo incesante del andalucismo político, se dio a conocer poco tiempo antes de esa fecha".

Desde 'Andaluces Levantaos' esperan que "el legado de la segunda generación del andalucismo encabezada por Alejandro Rojas Marcos, y que con la herramienta política del Partido Andalucista contribuyeron a la toma de conciencia política de los andaluces y a reivindicar nuestros valores, nuestra historia y nuestro futuro, no sea obviada en esta próxima celebración".

Por "respeto a todos los andaluces y andaluzas que salieron aquel diciembre de 1977 a la calle, en memoria de la sangre derramada, y en consideración a todos los andalucistas que durante 45 años han celebrado aquella fecha siempre visibilizando lo que llevaban guardado en lo más profundo de su corazón", 'Andaluces Levantaos' "aplaude" la aprobación realizada este martes por el Consejo de Gobierno, y la recibe "con expectación y alegría, pero con la incertidumbre de conocer el verdadero espíritu y el contenido que de forma institucional se desarrollará durante esa celebración".

"Sin duda es un buen paso para seguir construyendo Andalucía, pero no podemos caer en la autocomplacencia", ha opinado Modesto González antes de añadir que "Andalucía necesita más" y "esto no es suficiente". "Si el 28F es el día del Estatuto, el 4D es el día en el que Andalucía debe reconocerse a sí misma como pueblo", ha abundado para concluir.