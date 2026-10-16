Por Andalucía acusa a la Junta de actuar "como el perro del hortelano" con la vivienda: "Ni hace ni deja hacer"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Ernesto Alba, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del grupo Por Andalucía Ernesto Alba ha acusado este viernes al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de actuar en materia de política de vivienda "como el perro del hortelano", de forma que "ni hace ni deja hacer".

Así lo ha criticado el también representante de Izquierda Unida (IU) en un audio remitido a los medios de comunicación después de que la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, anunciara que la Junta de Andalucía va a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros que este viernes se debatirán en la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación o derogación.

"El Gobierno de la Junta de Andalucía está intentando parar los decretos de vivienda en el Constitucional, argumentando que se trata de competencias que solo les pertenecen a ellos", ha puesto de relieve Ernesto Alba antes de apostillar que, con esa actitud, desde el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno "están reconociendo que son los verdaderos responsables de la situación crítica que se vive en muchas partes de Andalucía, con alquileres por las nubes o el crecimiento sin control de los pisos turísticos".

Ernesto Alba ha criticado que por parte de la Junta "no sólo no hacen nada con esas competencias, sino que encima pretenden bloquear a un Gobierno central que sí quiere poner de su parte para garantizar el acceso a viviendas dignas", así como que "quiere que se detengan los desahucios, y que quiere proteger a las inquilinas frente a la avaricia de los fondos buitres".

"El debate sobre la vivienda es político, no judicial", ha aseverado el diputado de Por Andalucía, que en ese punto ha aludido a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre para señalar que "la pregunta que se tiene que responder" en dicha cita con las urnas es "sencilla", la de "qué va primero", si "los beneficios de los especuladores o el derecho de las familias trabajadoras".

"Nosotros creemos que los derechos de la mayoría pesan más que la codicia de unos pocos, y eso es lo que vamos a defender en estas elecciones", ha zanjado el representante del grupo Por Andalucía.