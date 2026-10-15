Andalucía apuesta por aumentar las empresas innovadoras para avanzar en el modelo productivo basado en el conocimiento

Imagen del consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha defendido la necesidad de impulsar el número de empresas innovadoras con sede en Andalucía para reducir la distancia con la media nacional y poder consolidar la implantación de un modelo productivo basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación.

Así se lo ha trasladado al Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark durante la conmemoración de su 25º aniversario, un encuentro en el que ha agradecido su contribución al desarrollo de uno de los principales enclaves tecnológicos más relevantes a nivel nacional, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa. Así, Sevilla TechPark es el parque con mayor actividad económica del país, con un volumen de negocio de 6.125 millones de euros en 2025 y una generación de 35.806 empleos directos.

Durante su intervención, Paradela ha subrayado que "la innovación debe ser un rasgo estructural de la economía", al tiempo que ha señalado que uno de los principales objetivos que se plantea la comunidad es conectar directamente el talento, la ciencia y la innovación con el tejido empresarial para promover la transformación económica de Andalucía.

El consejero de Universidad e Industria ha destacado que avanzar en esta dirección exige reforzar la colaboración entre universidades, centros de investigación y tecnológicos, empresas y administraciones públicas, favoreciendo un ecosistema capaz de "convertir el conocimiento en prosperidad, en nuevas oportunidades de negocio, empleo cualificado y crecimiento económico".

Para Paradela, Sevilla TechPark ejemplifica esa conexión, ya que "en un mismo espacio reúne a la universidad, centros de investigación y tecnológicos, empresas y a agentes que hacen posible que la innovación llegue a la economía y a la sociedad". En ese contexto, ha recordado que la nueva estructura de la Consejería también redunda en esa cadena de valor, ya que se ha concebido para estrechar la relación entre universidad, investigación, innovación e industria, con Andalucía Trade como conector estratégico entre el ecosistema de innovación y el tejido empresarial.

Por otro lado, el titular de Universidad e Industria ha puesto el acento en el papel que Andalucía está llamada a desempeñar ante el reto de la transición energética y la autonomía estratégica en Europa, un escenario en el que, según ha remarcado, Sevilla TechPark constituye un ejemplo claro de esa apuesta. "El 75% de la energía que consume es de origen renovable y la potencia fotovoltaica instalada para autoconsumo alcanza ya los 2,61 megavatios pico (MWp)", ha apostillado.

Asimismo, Jorge Paradela ha apuntado, además, a la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada entre las administraciones para contribuir al futuro desarrollo del parque, con objetivos que pasan, entre otros, por la activación de suelo para facilitar su ampliación y por la captación de nuevos proyectos tecnológicos. En esta línea, también se ha referido a la iniciativa eCitySevilla, orientada a convertir este parque tecnológico en un ecosistema abierto, digital y energéticamente sostenible.

Según ha explicado, la Compra Pública de Innovación (CPI) asociada a este proyecto, que cuenta con un presupuesto de casi 20 millones a través del Programa FEDER Andalucía 2021-2027, tiene en desarrollo seis líneas de licitación, que se encuentran en fase de evaluación, tras recibir 41 propuestas de 33 entidades. De ellas, el 45% tiene su sede en el propio parque.

"La CPI eCitySevilla plantea desarrollar y validar soluciones innovadoras en movilidad, eficiencia energética, digitalización y servicios urbanos y permitirá trasladar conocimiento y capacidad tecnológica a necesidades concretas del entorno urbano, conectando investigación, empresa y aplicación real", ha asegurado.

En el marco de este acto conmemorativo del 25º aniversario del Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark, se ha celebrado la mesa redonda 'El parque tecnológico y su relación con la ciudad', compuesta por periodistas de diferentes medios de comunicación, en la que se han abordado los parámetros más relevantes del enclave y su contribución al desarrollo económico de la región y de Sevilla.

Por su parte, el delegado de Cartuja del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha participado este jueves en el II encuentro promovido por Sevilla TechPark y el Círculo de Empresarios con motivo del XXV aniversario de la organización cameral. Una jornada, celebrada bajo el lema 'El reto de ser más reconocidos', en la que Pimentel ha reivindicado "la necesidad de seguir proyectando el potencial de este parque", convertido en el principal polo científico de España.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, el delgado ha sostenido que "Sevilla TechPark es uno de los mejores ejemplos de esa Sevilla moderna, innovadora y emprendedora que queremos seguir impulsando".

En este sentido, ha señalado que "Sevilla es mucho más que su historia, su patrimonio y su cultura; es una ciudad de talento, de tecnología y de empresas que compiten en los mercados internacionales". "Sevilla debe creer en sí misma, reconocer sus fortalezas y saber proyectarlas al mundo", ha remarcado.

Al hilo, el delegado ha apelado a la necesidad de vertebrar una alianza sólida entre administraciones, tejido productivo y medios de comunicación para alcanzar este posicionamiento global, el delegado de Cartuja ha insistido en la necesidad de vertebrar una alianza sólida entre administraciones, tejido productivo y medios de comunicación.

"Nuestro objetivo es que Sevilla no solo sea una ciudad admirada por su pasado, sino también reconocida por su presente y por las oportunidades de su futuro", ha afirmado Pimentel, a la vez que ha cifrado en más de 600 empresas, en su mayoría de base tecnológica, y en más de 6.100 millones de euros anuales la facturación agregada generada en el complejo.