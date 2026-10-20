Andalucía autoriza este miércoles el anticipo de las ayudas de la PAC de la campaña 2026

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto abordar este miércoles, 21 de octubre, la toma de conocimiento de la autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para el pago del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2026.

Según figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo andaluz también prevé tomar conocimiento de las becas concedidas a jóvenes andaluces para su formación y especialización en materia de Unión Europea y Acción Exterior durante el periodo 2026-2027.

Asimismo, el Consejo de Gobierno conocerá el informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la situación hidrológica de Andalucía a fecha de 21 de octubre de 2026.

Entre los asuntos previstos en la reunión figura también el Proyecto de Decreto por el que se crea la escuela infantil de titularidad municipal Los Prados, en Guadahortuna (Granada), así como la propuesta de acuerdo para ratificar la modificación de los Estatutos del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.

Por último, el Ejecutivo andaluz estudiará el Proyecto de Decreto por el que se declara la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Charca de Suárez y se aprueba su correspondiente Plan de Gestión.