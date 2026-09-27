Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico de coches en la autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada autovía de Andalucía a la altura de la localidad del municipio de Getafe, a 11 de junio de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana sin ningún fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 25 de septiembre, y las 20,00 horas de este domingo, día 27 de septiembre, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

En cambio, durante el fin de semana pasado, el balance de tráfico arrojaba un total de dos accidentes mortales en las carreteras andaluzas que se saldaron con dos falllecidos. El primer accidente mortal ocurrió a las 23,05 horas del viernes, 18 de septiembre, en el municipio malacitano de Alhaurín el Grande, en concreto, en el kilómetro 1,5 de la carretera MA-3302 por una salida de vía.

Varios testigos informaron al 112 sobre las 23,00 horas de un coche que se había salido de la calzada, en la calle Río Guadalmedina, en el camino entre Alhaurín y Villafranco, con un persona herida en su interior que necesitaba asistencia sanitaria, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los ciudadanos explicaban en sus avisos que el turismo se había caído por un desnivel, han precisado en una nota, en la que han indicado que la sala coordinadora activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES).

El segundo siniestro mortal tuvo lugar a las 17,08 horas del sábado, 19 de septiembre, en el kilómetro 385,5 de la N-340A, a su paso por la localidad almeriense de Adra, donde un motorista ha fallecido tras producirse una salida de vía con choque.

En concreto, en una nota, la Sala Coordinadora 112 Andalucía ha detallado que un ciudadano ha alertado al 112 del accidente, que se ha producido sobre las 17,10 horas, en la llamada pedía ayuda porque una moto se había salido de la calzada, en el kilómetro 386 de la N-340.

Desde el 112 se ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de un varón de 35 años en este accidente.