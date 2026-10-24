Andalucía cierra septiembre con 365.322 ocupados en el sector turístico, un 4,2% más que en 2025

Archivo - Un camarero limpia una mesa en la plaza Real de Barcelona, a 15 de junio de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico en Andalucía, en septiembre, ascienden 365.332, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña. Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 14.655 trabajadores, en comparación con septiembre de 2025, según los datos de Turespaña, que ha dado a conocer este sábado el Ministerio de Industria y Turismo. Del total, 302.523 son asalariados y 62.809 autónomos.

Según ha detallado el Gobierno en una nota, a nivel nacional, en el mes de septiembre, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 136.415 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 3 millones de trabajadores. Esto supone un incremento del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para dicho mes creció un 3,4% interanual, el empleo turístico supone el 13,7% del total de afiliados.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería, donde se registra un aumento de 88.413 afiliados --23.922 en los servicios de alojamiento y 64.491 en los servicios de comidas y bebidas--. Por otro lado, en agencias de viajes la afiliación ha sido negativa y ha registrado un descenso de 1.351 trabajadores.

Asimismo, el Gobierno ha aclarado que, como en los meses precedentes, la cifra de las agencias de viaje no refleja una caída real, ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'.

LOS ASALARIADOS CRECEN "NOTABLEMENTE"

En el noveno mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 83,2% del total) aumentó un 5,2% respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (cayó un -1,2%) y aumentó en hostelería (5,2%), con el mismo incremento en los servicios de alojamiento y en los de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 16,8% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,9%. En la actividad de hostelería se aprecia una subida de 1,3% debido principalmente al aumento en los servicios de alojamiento (16,9%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 3,5% en el número de autónomos, caída influida también por el cambio en los CNAEs.

En el mes de septiembre, el empleo en el conjunto de hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas.