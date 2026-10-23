Andalucía confía en "solucionar pequeñas diferencias" sobre financiación universitaria que "nos permita pasar página"

El consejero Jorge Paradela ha mantenido una reunión con los rectores de las universidades andaluzas. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, se ha mostrado confiado este viernes en "solucionar pequeñas diferencias" en torno al trabajo de la comisión técnica creada para afinar la aplicación del modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas. "Las conclusiones van a estar muy pronto y esperemos que nos permitan pasar página para que hablemos del largo plazo y de esa oportunidad mayúscula que tenemos de acercar el conocimiento a la empresa y singularmente a la industria para convertirla en un gran motor de generación de empleo y de prosperidad para los andaluces".

Así lo ha manifestado Paradela en una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press y en la que el consejero de Universidad ha insistido en que "además de hablar de financiación, hay que hablar de un proyecto: convertir a Andalucía en una potencia europea de conocimiento capaz de transformar su talento universitario y científico en motor para el desarrollo de industrias innovadoras y tecnológicas. Eso es lo que queremos ponernos como visión a medio y largo plazo con los rectores".

En relación con los "problemas de financiación", el responsable de la política universitaria andaluza ha recordado que los campus reciben un 33% más de fondos que en 2018, último año de Gobierno socialista, y ha apuntado que el presidente Juanma Moreno ya ha confirmado que en los presupuestos de 2027 habrá un "incremento" que será "al menos" de 120 millones de euros.

El rector de la Pablo de Olavide (UPO) y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha reclamado esta semana a la Junta que los trabajos de la comisión técnica deben "terminar ya". "Hay que darle carpetazo ya" para abordar el siguiente paso: la transferencia de financiación extraordinaria en 2026 para dar respuesta al déficit de 44 millones de euros que han certificado las universidades públicas al cierre de 2025 y que, tras esa financiación extra, "ése sea el punto de partida" para los presupuestos de 2027. En la comisión técnica, de hecho, lo que se han analizado son las "razones" del déficit de 2025.

En este punto, el consejero avanzaba al término de la reunión mantenida con los rectores este pasado miércoles que la Dirección General de Financiación, Infraestructuras y Recursos Universitarios y el grupo de trabajo técnico para evaluar los gastos de personal serán los instrumentos que permitirán "mejorar la financiación universitaria, reduciendo tensiones y avanzando en la eficiencia del sistema público". Paradela plantea un modelo de financiación ligado a indicadores y avanza un incremento en los presupuestos de 2027 que irá más allá de cubrir las necesidades del sistema.