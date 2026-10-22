Andalucía convoca el 26 de octubre a sindicatos para abordar la implantación del teletrabajo entre empleados públicos

Archivo - Imagen del interior de la sede de la Consejería de Hacienda, en el edificio Torre Triana. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública ha convocado el próximo 26 de octubre, a las 10,00 horas, a los sindicatos de Función Pública para abordar la implantación del teletrabajo entre los empleados públicos. Además de este punto, se abordará la situación de los concursos abiertos y permanentes.

La Junta de Andalucía ha reconocido recientemente que la implantación del teletrabajo entre los empleados públicos "no es fácil" y se ha mostrado confiada en que se pueda resolver "cuanto antes para que sea una realidad en Andalucía" como ya lo es en otras comunidades, algunas de ellas vecinas, como Extremadura.

Ya el pasado mes de junio, la Junta de Andalucía aprobó una circular para unificar las condiciones y requisitos del teletrabajo de sus empleados públicos, que establece un marco común y transitorio para toda la Administración general andaluza mientras culmina la tramitación del futuro decreto que regulará esta modalidad de prestación de servicios.

La circular 1/2026 fijaba criterios homogéneos sobre las jornadas de teletrabajo, los puestos que pueden acogerse a esta modalidad, los requisitos de los empleados, la tramitación de las solicitudes y las causas de denegación, suspensión y revocación de las autorizaciones. El texto mantiene en el 20% de la jornada semanal el tiempo que los empleados públicos podrán prestar servicios mediante teletrabajo, equivalente con carácter general a una jornada a la semana, aunque introduce una serie de criterios comunes para toda la Administración General de la Junta.

Entre las novedades, establece que el disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria no supondrá por sí solo la pérdida, reducción o necesidad de reprogramar las jornadas de teletrabajo previamente autorizadas. Para CSIF, una vez finalizado el plazo comprometido sin que se haya aprobado y aplicado el decreto, la Administración debe explicar "cuál es el estado real de su situación, qué actuaciones permanecen pendientes y cuándo prevé culminar activamente el procedimiento".

Asimismo, el sindicato ha considerado que "no es suficiente con alegar la existencia de trámites administrativos pendientes, sino que es necesario establecer una nueva fecha cierta y con compromisos concretos y verificables que permitan garantizar que la nueva regulación se aplica sin más demoras". Ha exigido a la Junta que, además de establecer una nueva fecha concreta y cierta, esta se acompañe de un calendario de los trámites pendientes "y de nuevos compromisos que puedan ser objeto de seguimiento y verificación".

CSIF ha reclamado que este nuevo compromiso se cumpla y que no vuelvan a producirse retrasos en la aprobación de una regulación que considera "largamente demandada por el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y que permitirá avanzar hacia una Administración más moderna, flexible y eficiente, así como mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de las empleadas y empleados públicos". El sindicato ha advertido de que, si la Administración autonómica no atiene su requerimiento, adoptará "las medidas que considere oportunas en defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos".