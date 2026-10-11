Andalucía convocará una mesa sectorial para abordar un nuevo calendario de implantación del B1 en las oposiciones

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SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Función Pública va a reunir este mes de octubre de manera extraordinaria a la mesa sectorial de Función Pública para abordar la implantación del requisito de nivel de idiomas B1 en las oposiciones que se convoquen próximamente. No será el único asunto que se abordará, ya que la implantación del teletrabajo, sin fecha aún concreta, también será objeto de debate en dicha mesa.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha logrado forzar esta convocatoria, que ha exigido que se celebre "de inmediato" para que la Junta explique el "incumplimiento del plazo pactado y concrete "cuándo culminará la tramitación del decreto, cuándo se publicará y cuándo entrará en vigor".

En relación con el B1, en la Mesa Sectorial celebrada el 22 de septiembre de 2026, se abordaron los procesos selectivos de la actual Oferta de Empleo Público (OEP). Allí se acordó retirar la exigencia del B1 en esta convocatoria y se aceptó eliminar la exigencia del nivel B1 de idioma extranjero en esta convocatoria.

Igualmente, se acordó que las convocatorias que se publiquen en el primer semestre de 2027, 2028 y 2029 "incluyan la exigencia de idiomas en el subgrupo A1, en los términos que se negocien", afectando tanto al acceso libre como a la promoción interna. La convocatoria de los cuerpos de promoción interna será en la OEP siguiente a la convocatoria de acceso libre de esos mismos cuerpos.

En cuanto al teletrabajo, el pacto alcanzado con los sindicatos el 21 de abril de 2026 fijaba "expresamente" que la tramitación del proyecto "deberá haber concluido a finales del mes de septiembre de 2026". "Ese plazo ha vencido sin que el decreto se haya aprobado: el compromiso se ha incumplido", afirma el SAF. "Exigimos explicaciones documentadas sobre el estado del expediente, los trámites pendientes y las causas de la demora".