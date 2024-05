Por Andalucía critica el "desahogo" de Moreno al pedir un pacto por la sanidad "sin cumplir" el firmado en Andalucía

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado este miércoles el "desahogo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), al proponer al Gobierno de España un pacto por la sanidad cuando "no se está cumpliendo" el firmado con sindicatos en Andalucía para "sacar a toda la atención sanitaria en general, y muy especialmente a la atención primaria, de la situación" problemática "en la que se encuentra".

Así lo ha manifestado la portavoz de Por Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha aludido al acto de bienvenida de nuevos médicos internos residentes (MIR) en el que este pasado martes participó el presidente de la Junta en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y donde Juanma Moreno planteó "la necesidad de un nuevo pacto por la sanidad" en España "con un incremento de las plazas MIR para la comunidad autónoma".

Al hilo, Inma Nieto ha remarcado que Juanma Moreno "tiene firmado un acuerdo con los sindicatos" sobre la sanidad andaluza "que no se está cumpliendo", de forma que "no se está reduciendo el grupo de pacientes que tienen que ver los médicos en los centros de salud, no se está garantizando la carrera profesional de todas las categorías, no hay mejoras ni retributivas ni laborales para el personal sanitario", y "no se mete mano al problema" existente en "el 061, 'Salud Responde' y la situación del transporte sanitario urgente" en esta comunidad autónoma, según ha abundado.

La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha criticado así que, "en ese contexto de incumplimientos reiterados de lo que ya tiene firmado", el presidente de la Junta "ahora se descuelga con un nuevo pacto que propone para incrementar el número de médicos internos residentes", de los que "en Andalucía quedan plazas vacías todos los años, porque las condiciones que se ofrecen a los internos residentes son sustancialmente peores que las que disfrutan en otras comunidades autónomas y en otros sistemas sanitarios de países terceros", según ha continuado relatando Inma Nieto.

Al respecto, la portavoz de Por Andalucía ha señalado que un interno residente "gana de sueldo bruto" en esta comunidad "1.100 euros al mes y, si quiere ganar un poco más, queda a la expectativa de poder hacer guardias, si es que las hay en el centro de salud donde esté haciendo su formación", y ha añadido que "esa es la razón por la que, por ejemplo, en Jaén el 80% de las plazas ofertadas para los MIR en Atención Primaria han quedado desiertas".

En esa línea, Inma Nieto ha advertido de que si Juanma Moreno "no mejora las condiciones retributivas y laborales del personal sanitario, el problema de la calidad de la atención sanitaria en Andalucía va a seguir agravándose, van a seguir creciendo las listas de espera y vamos a seguir perdiendo recursos que debieran estar en el fortalecimiento del SAS --Servicio Andaluz de Salud-- en las clínicas privadas" en las que el Gobierno del PP-A "sigue poniendo dinero de manera entusiasta", según ha seguido criticando la portavoz de Por Andalucía.

Así las cosas, Inma Nieto ha concluido emplazando al presidente de la Junta a que "rectifique", porque "es flagrante el incumplimiento del pacto" por la sanidad en Andalucía "como para ahora descolgarse con total desahogo con la oferta de otro, como si ya hubiese terminado su parte del que tiene firmado", ha remachado.

CRÍTICAS A DECLARACIONES DE FEIJÓO SOBRE INMIGRACIÓN IRREGULAR

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha emplazado a Juanma Moreno a no permanecer "ni un minuto más callado" después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "vinculara nuevamente" este martes "la inmigración irregular" que protagonizan "personas que no tienen documentación y viven en nuestro país, con la inseguridad y con la ocupación de nuestros domicilios".

Inma Nieto ha criticado "esa estrategia que despliega el Partido Popular de la que es un actor y un muñidor" Juanma Moreno, al que ha emplazado a explicar "cómo contrasta" ese posicionamiento "con la realidad cotidiana de Andalucía, donde hay miles de trabajadores en una situación administrativa irregular y lo único que tienen ocupadas en Andalucía son chabolas, en asentamientos en los que vive el grueso de la mano de obra que saca para adelante la producción de no pocas explotaciones agrícolas de nuestra tierra, en las que los multimillonarios beneficios no caen en ellos ni en sus bolsillos, sino en la cuenta de resultados de unos muy poquitos empresarios del sector primario en Andalucía", según ha continuado advirtiendo.

En esa línea, Inma Nieto ha considerado que Juanma Moreno "no debiera permanecer callado, y debiera refutar ese nuevo delirio ultraderechista de su partido, verbalizado ayer por Feijóo" y "compartido ampliamente por toda la dirigencia" del PP, "entre la que se encuentra de manera muy destacada el señor Moreno Bonilla", según ha concluido sentenciando la portavoz de Por Andalucía.