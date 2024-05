Andalucía defiende que con Guzmán hizo "lo máximo posible" y anuncia una Ley de incompatibilidades de "amplio calado"

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido este miércoles que en el caso de la contratación del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán por la aseguradora privada Asisa el Gobierno andaluz hizo "lo máximo que podíamos hacer con las normas que tenemos" y ha prometido una nueva Ley de incompatibilidades "digna para tratar asuntos de este tipo" y de "amplio calado" para la que ha pedido a los grupos políticos "acuerdo" y "diálogo".

En respuesta a las preguntas formuladas por el grupo parlamentario del PSOE en la comisión de Justicia sobre la contratación de Guzmán por Asisa y la elaboración de una nueva Ley de incompatibilidades a raíz del caso, José Antonio Nieto ha sostenido que la norma actual --aprobada por el Gobierno socialista en 2005-- es "pésima", ya que ni hay obligación de comunicar nada, ni se determina a quién tendría que informarse de la contratación por una empresa privada ni las sanciones a las que ésta se enfrentaría por el fichaje de un ex alto cargo de la Administración andaluza.

El consejero de Justicia le ha preguntado a la diputada socialista Isabel Ambrosio si estaría segura de que "desde 2005 hasta ahora, no ha habido ningún otro alto cargo que haya firmado con una empresa privada". "¿De verdad? ¿O es que no se ha publicado"?, le ha inquirido. "A lo mejor ha habido casos, a lo mejor podemos hablar de casos parecidos" al del exviceconsejero Guzmán, le ha espetado Nieto a la parlamentaria del PSOE.

Ambrosio ha defendido que los socialistas "estamos convencidos de la necesidad de modificar" la actual Ley de incompatibilidades porque "cuando ha tenido que aplicarla el PP, el resultado es insatisfactorio". "Una norma que no sirve hay que modificarla", ha subrayado, aunque a renglón seguido ha exigido que la nueva ley sea fruto de un "modelo participativo" para que "no sea un apaño".

"Un decreto ley no es suficiente. Es una chapuza en la que el PP no necesita al PSOE", ha manifestado Ambrosio, que se ha decantado por la Ley de incompatibilidades del Estado, que cuenta con un órgano independiente para abordar los casos que se presenten. "A mí me gusta también la ley nacional pero ya le digo que es una ley cara", ha apuntado Nieto, que ha lanzado una pregunta al PSOE: "Se hace responsable del vacío que existe en este momento hasta que dentro de un año o año y medio tengamos esa nueva ley?".