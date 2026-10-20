Andalucía digitalizará las actas taurinas en 2027 y difundirá el patrimonio cultural del toro en una plataforma web

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (c), preside el Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía en el Palacio de San Telmo. A 20 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía modernizará la gestión administrativa de los festejos con la digitalización de las actas taurinas en la temporada 2027. Es una de las medidas que está trabajando la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias con la Agencia Digital de Andalucía (ADA), así como pondrá en marcha el proyecto Andatauro, concebido como "la futura plataforma digital oficial de referencia de la Junta de Andalucía para la información, promoción, gestión y difusión del patrimonio taurino andaluz".

A través de una aplicación web y móvil, se pretende reunir en un único espacio toda la información de interés relacionada con la tauromaquia en Andalucía, facilitando su acceso a profesionales, aficionados, investigadores, medios de comunicación, escuelas taurinas, administraciones públicas y ciudadanía, ha informado el consejero Antonio Sanz a los medios con motivo de la celebración del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA) en Sevilla.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha valorado, tras la finalización del CATA que se ha celebrado en San Telmo, los avances que se están impulsando en este ámbito con el objetivo de "adaptar la tauromaquia a las nuevas posibilidades tecnológicas" y ofrecer mejores servicios tanto a los profesionales del sector como a los aficionados.

Antonio Sanz ha explicado que con estas iniciativas, "Andalucía aspira a situarse a la vanguardia nacional en la digitalización, conservación y promoción del patrimonio taurino". Se trata de "avanzar hacia una tauromaquia más accesible y conectada, aprovechando las posibilidades de la tecnología para fortalecer el sector y poner en valor su dimensión cultural, turística y económica".