Andalucía encabeza el número de denuncias por violencia de género con más de 11.600 en el segundo trimestre de 2026

Imagen de archivo de 016 violencia de género. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Andalucía registraron un total de 11.607 denuncias por presuntos delitos en el ámbito de la violencia sobre la mujer durante el segundo trimestre de 2026, periodo en el que se contabilizaron 10.170 mujeres víctimas en la comunidad autónoma.

Así se desprende del 'Informe trimestral sobre violencia de género', elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que sitúa la tasa de litigiosidad en Andalucía en 22,6 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, un registro por encima de la media estatal fijada en 20.

En la comparativa territorial del volumen absoluto, Andalucía encabezó el número de denuncias en todo el país con 11.607 registros, situándose por delante de la Comunidad de Madrid (9.988), la Comunitat Valenciana (7.284) y Cataluña (6.765). A mayor distancia se posicionaron Canarias (2.995), Galicia (2.222), Castilla-La Mancha (2.169), Baleares (2.098) y el País Vasco (2.054), mientras que los registros más bajos correspondieron a La Rioja (243), Cantabria (487) y Navarra (871).

Atendiendo a este indicador por comunidades autónomas, Andalucía se situó entre los territorios con mayor tasa de víctimas, sólo por detrás de Baleares, que encabezó la tabla con 29,4, la Comunitat Valenciana (23,9), la Comunidad de Madrid (23,8), Canarias (23,7) y Navarra (23,6). En el extremo opuesto, los registros más reducidos se contabilizaron en La Rioja (11,2), Castilla y León (12,2) y Galicia (13,8).

En el conjunto del país, los órganos judiciales incoaron 55.712 denuncias y registraron 50.106 mujeres víctimas de violencia machista entre los meses de abril y junio. De este modo, Andalucía concentró más de una de cada cinco denuncias y víctimas computadas en toda España durante el periodo analizado.

En lo relativo a la protección judicial, en los órganos judiciales andaluces se incoaron 2.218 órdenes y medidas de protección al amparo de los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta cifra representa una ratio de 21,8 órdenes por cada 100 mujeres víctimas, situándose ligeramente por encima del promedio nacional (20,7).

Del total de solicitudes incoadas en los juzgados de Andalucía, 15 fueron inadmitidas a trámite (el 1%), mientras que se resolvieron 2.203 procedimientos de protección. Asimismo, los jueces adoptaron medidas de seguridad en 1.725 ocasiones, lo que representa un 78% de las órdenes resueltas en la comunidad.

Por el contrario, los órganos judiciales andaluces denegaron 478 solicitudes de protección, lo que supuso el 22% de las resueltas en el trimestre. Sin embargo, en el ámbito estatal, el porcentaje de concesión fue diez puntos inferior al andaluz, con un 68% de órdenes adoptadas y un 32% denegadas sobre un total de 10.380 incoadas en todo el país.

Por otra parte, en Andalucía, un total de 829 víctimas optaron por no declarar durante el procedimiento. Este volumen de dispensas sitúa la ratio andaluza en 8,2 casos por cada 100 mujeres víctimas, una proporción "notablemente inferior" a la registrada en el conjunto de España, donde el promedio se situó en 11,4.

Por último, en todo el territorio nacional, fueron 5.732 las víctimas que se acogieron a la dispensa legal de declarar, lo que refleja que en Andalucía la renuncia a testificar se mantuvo más de tres puntos por debajo del comportamiento medio del país.