Andalucía incluirá en 2027 un fondo de contingencia para los efectos de danas y pide no relajar medidas contra la sequía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (i), junto al delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón (d), participa en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha adelantado este martes que en el próximo presupuesto andaluz para 2027 su departamento va a disponer de un fondo de contingencia, "ampliable o no", que "nos permita tener más agilidad a la hora de responder" a los efectos de los temporales.

En el desayuno informativo organizado por Europa Press con el patrocinio de Unicaja, en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, el consejero ha confirmado que la Administración está "ahora mismo" cuantificando los daños del temporal de los últimos días, que ha azotado especialmente a la provincia de Almería.

Fernández-Pacheco ha reconocido que Andalucía tiene que "acostumbrarse" a este tipo de fenómenos atmosféricos y "aprender un poco de la experiencia". En este punto, se ha dirigido específicamente a "aquellas voces que llaman a una relajación en cuanto a las medidas de ahorro" de agua.

"Me parece una irresponsabilidad tremenda porque, aunque ayer estaba lloviendo torrencialmente en Almería, nadie nos garantiza que mañana no vaya a dejar de llover y no lo haga en dos años. Es que lo hemos vivido ya", ha recordado. "Todo lo que no sea incidir en el necesario ahorro de agua y en la eficiencia en su uso" ha sido calificado por el consejero de "irresponsable".

De hecho, Fernández-Pacheco ha insistido en que los municipios no pueden pedir a la Junta que acometa obras de abastecimiento en alta "si luego en baja pierden el 60% del agua que tienen. Eso es una irresponsabilidad y lo entiende todo el mundo". Así, ha recordado el planteamiento que le ha realizado la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) a la Consejería: una inversión anual en renovación de tuberías para que éstas no superen los 50 años.