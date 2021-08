Andalucía insiste a Gobierno con la infrafinanciación de 10.835 millones de euros "que son de los andaluces"

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha vuelto este martes a poner encima de la mesa la infrafinanciación de Andalucía, que ha enmarcado en la reflexión sobre el reinicio del curso político tras retomar este martes la actividad el Consejo de Gobierno después de que el 3 de agosto celebrara su última sesión.

"Recibimos menos dinero del que nos corresponde en función de la población", ha esgrimido Bendodo, quien ha situado esa merma en la financiación de Andalucía en "cuatro millones de euros menos del Estado por cada día" e instar a los periodistas a que "multipliquen por 365 días", y ofrecer él mismo el cálculo y concluir que "10.835 millones de euros nos debe el Gobierno a los andaluces desde 2009".

El consejero de la Presidencia ha trasladado que es un dinero que "el Gobierno de España se queda y que son de los andaluces" y apuntar entonces que esos cuatro millones de euros al día "se pueden invertir en sanidad, educación, políticas sociales".

Bendodo ha reclamado que "queremos que el Gobierno sea sensible con Andalucía y con otras comunidades como Valencia, también infrafinanciada".

Preguntado por la fecha de la reunión en septiembre del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, ha apuntado que aún "no hay fecha", aunque ha indicado que ambos gabinetes trabajan en ello porque "la intención es reunirse en septiembre" con el argumento de que el encuentro responde a "un tema de justicia, no de ideología, tener una financiación justa".

El consejero y portavoz, en el contexto de las aspiraciones del Gobierno andaluz para este periodo, ha afirmado, ante la pregunta retórica de "qué necesitamos", que "nadie ni nadie nos interrumpa" en la gestión del Gobierno andaluz y reclamar seguidamente que "el Gobierno de España esté del lado de quienes estamos impulsando la recuperación del país".

Bendodo ha dirigido sus críticas hacia el reparto de los fondos europeos, una vez que este mes de agosto se ha anunciado la llegada de los primeros 9.000 millones con cargo al Plan de Recuperación", para afirmar que "cada día que pasa sin saber cómo gestionar los fondos europeos es un día perdido", mientras que ha sostenido que el 55% de los 70.000 millones que se prevé reciba España "se gestione por ayuntamientos, diputaciones", aspiración que ha considerado "no son privilegios".

Bendodo ha recriminado al Gobierno el precio de la luz para señalar que "el Gobierno tiene que dejar de mirar para otro lado sobre el precio de la luz" y apuntar que el 45,3% de la factura que pagan los consumidores en España "son impuestos", dato que ha contrapuesto a que "en Europa no se llega al 40%" y advertir entonces del "margen que hay para bajar mañana por decreto" el precio de la factura eléctrica.

Con la insistencia de que el Gobierno "tiene margen para reducir los impuestos" asociados a la luz, ha trasladado "qué pedimos: que el Estado no escurra el bulto" y reclamarle que "se ponga del lado de los ciudadanos y afronte la bajada del recibo de la luz".

Tras advertir la ironía de que el Gobierno afirmara que "nadie se iba a quedar atrás", Bendodo ha apuntado que "no se compadece la permisividad" del Ejecutivo sobre los importes del recibo de la electricidad y ha instado en el corto plazo "a bajar los impuestos a la luz", hecho que ha presentado "no como una cuestión de empatía, como dice la ministra (Teresa Ribera), sino de no freír a impuestos".

Bendod ha admitido que, a medio plazo, el Gobierno busque "incrementar el uso de las energías renovables o la competencia entre los operadores, como sucede en las telecomunicaciones".