Andalucía pedirá al Gobierno en la Mesa de Sequía exención del IBI a agricultores y Next Generation a obras de interés

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a reclamar este viernes al Gobierno de España en la Mesa de la Sequía que ha convocado con todas las comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias eximir a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía del pago del IBI rústico y que destine más Fondos europeos Next Generation a obras calificadas como de interés del Estado que beneficien a los agricultores.

Así lo ha adelantado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, quien ha subrayado que la exención del pago del IBI rústico es una medida que ya se puso en marcha en 2018 y pedirá que la medida incluya la correspondiente compensación a los ayuntamientos.

"Los Fondos europeos Next Generation son una oportunidad para este país. Son muchos fondos y, por tanto, necesitamos que se pongan más fondos para el tema de sequía en obras que son de interés del Estado y también de los regantes", ha subrayado la consejera, antes de participar en Sevilla en la Mesa de Interlocución Agraria con representantes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.

Crespo ha adelantado que han pedido para la semana próxima una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar la misma materia de las obras de interés del Estado.

Adicionalmente, ha apuntado que "estos Consejos de Gobierno (de la Junta) que vienen" van tener "una especial afección" sobre la sequía, pues van a ampliar el decreto de sequía que aprobaron en verano para las cuencas hidrológicas de gestión autonómica (Cuenca Mediterránea Andaluza; Tinto, Odiel y Piedras en Huelva, y Guadalete-Barbate en Cádiz) y hay zonas que van a entrar en situación de excepcional sequía.

Otras medidas que van a aprobar está relacionadas con el uso de aguas regeneradas para los regantes, "una medida fundamental que necesitan ya", y una línea para los abrevaderos "que el ganado necesita y son una circunstancia importante.

AGRICULTORES

Antes de empezar la reunión, también se han mostrado preocupados los sindicatos agrarios, como el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Sierra, quien ha apuntado que la sequía es "un desastre para la agricultura".

"Desgraciadamente, las administraciones no pueden hacer que llueva ni pueden aumentar el embalsamiento, pero sí pueden adoptar medidas de carácter fiscal" para "intentar paliar" la situación, ha añadido.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, que la sequía es "una amenaza real" para el olivar de secano, con "mucho menos kilos" de la cosecha esperada, y ha reclamado "medidas urgentes" a la Junta, pues "tiene competencias".

También ha reclamado préstamos con condiciones flexibles al Gobierno, adelanto del pago de la Política Agraria Común (PAC) y un reparto más social del agua.

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha lamentado que todo es "desolador". "Hay compromisos de endeudamiento, compromisos económicos que tenemos que amortizar y que tenemos que pagar. Estamos en una situación que no sabemos como vamos a salir de ella, es patético esto, pero es la realidad. No sabemos que vamos a hacer", ha apuntado.

Por último, el vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía, Cristóbal Gallego Martínez, el problema de la sequía "es también un problema de falta de previsión".

"Llevamos mucho tiempo denunciando que falta disponibilidad de regadío, falta agua. Nuestra agricultura, nuestra ganadería necesita el agua y llevamos mucho tiempo denunciándolo. Cuando vienen periodos de estos secos nos damos cuenta de lo importante que es", ha argumentado, antes de apuntar que "faltan infraestructuras e inversiones".

"Los agricultores no están echando abonos, no quieren perder más, sobre todo por el precio al que están los fertilizantes. Una situación muy grave. Y si hablamos de la ganadería donde vemos que recursos de cereal y pienso puede que estén en cuestión en nuestro país... No hablemos ahora con la problemática que hay con la guerra. Mucho cereal que viene de estos países no está llegando y está encareciendo mucho el precio de los cereales que tienen que pagar los ganaderos, que no tienen pastos donde alimentarse, con lo cual tienen que ir a pienso, con lo cual la situación es muy grave", ha concluido.