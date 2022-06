'Por Andalucía' promete crear una "agencia específica" para el aceite de oliva

JAÉN, 10 Jun. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito) -

La confluencia de izquierdas 'Por Andalucía' se ha comprometido por escrito con las organizaciones agrarias COAG y UPA a crear una "agencia específica" para el aceite de oliva "que vele por su trazabilidad" si forma Gobierno tras el 19J, así como a "evitar la especulación de las grandes empresas multinacionales" en el olivar e inspeccionar "para que en ningún caso el precio del aceite de oliva sea inferior al coste de producción".

La promesa ha quedado recogida en un documento abordado y rubricado este viernes en Jaén por la candidata de la confluencia --que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde--, Inma Nieto, que ha destacado en declaraciones a periodistas que las organizaciones agrarias "son un pilar básico de la interlocución institucional".

"Nos hemos comprometido con las organizaciones agrarias a tener una agencia específica para el aceite de oliva que vele por la trazabilidad, de donde viene ese aceite, qué procesos ha pasado, y qué ha pasado con él hasta que se ha comercializado", ha explicado Nieto, que ha puesto énfasis en que esa futura agencia velaría para que el aceite de oliva "no se mezcle y finalmente el consumidor no considere que está tomando una cosa que no se parece nada a lo que finalmente hay dentro de la botella".

"No se puede permitir que se venda aceite de oliva de garrafón y se especule con el olivar como se ha especulado con las viviendas", ha remachado. Asimismo, 'Por Andalucía' ha prometido en caso de gobernar la Junta "intervenir para que estos procesos especulativos de empresas que han visto en el aceite una oportunidad de negocio no acabe" con el olivar tradicional, del que Nieto ha hecho una cerrada defensa por su capacidad para "anclar población en el territorio", además de respetar el medio ambiente.

El documento firmado este viernes, que busca luchar contra la "uberización" del campo andaluz y "en defensa del olivar tradicional", cuenta en total con cuatro compromisos; junto a la propuesta de una nueva agencia y medidas contra la "especulación de las grandes empresas multinacionales", aboga por "impulsar medidas de inversión económica para fortalecer el tejido productivo y los canales de comercialización del aceite" y "garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria".

Además del aceite de oliva, las organizaciones agrarias y 'Por Andalucía' han abordado el Plan Estratégico nacional de la Política Agrícola Común (PAC), con la confluencia asegurando que no mirará "hacia otro lado", como ha hecho, según Nieto, "el Gobierno de Moreno Bonilla".