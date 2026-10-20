Andalucía recibe casi dos millones del Gobierno central para programas de sanidad animal

Archivo - Imagen de archivo de una vaca comiendo. - LEV DOLGACHOV - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la distribución en Andalucía de 1,95 millones de euros para financiar distintas actuaciones en materia de sanidad animal para el control y erradicación de enfermedades que tienen repercusiones en la salud pública, la salud animal y en las exportaciones de productos ganaderos.

Según ha informado el Gobierno de España en una nota, la distribución, que en el marco del global de las comunidades autónomas asciende a 19,1 millones, incluye las necesidades presentadas por las comunidades autónomas para aplicar los programas nacionales de erradicación que no pudieron ser cubiertas por la falta de crédito, así como las destinadas a apoyar el programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina para compensar la falta de cofinanciación europea.

Además, el ministerio financia al 50% las indemnizaciones y costes operativos tramitadas en 2026 en apoyo a la gestión de focos de influenza aviar altamente patógena y de dermatosis nodular contagiosa. Entre las medidas financiadas se incluyen el vaciado sanitario de explotaciones y la aplicación de vacunas frente a la dermatosis nodular, cuya adquisición ha sido financiada íntegramente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

También se apoya con este presupuesto la adquisición de vacunas de lengua azul en territorios en los que se detectaron nuevos serotipos en 2024 como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia.

Por último, la distribución territorial de estos fondos será sometida a aprobación de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebrará este próximo miércoles.