Andalucía registra en septiembre más de 436.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 23% más que en 2025

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador extranjero. - MINISTERIO DE TRABAJO - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cerró septiembre con un total de 436.034 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, 19.604 más que el mes anterior (4,7%) y un 23% más que en 2025, lo que supone 81.543 cotizantes más, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, según ha informado el Gobierno en una nota, el número de trabajadores autónomos extranjeros en la región se sitúa en 76.899, lo que supone un 10,7% más que hace un año. En el marco nacional, la Seguridad Social ha superado los 3,6 millones de afiliados extranjeros en términos de afiliación media en septiembre, cifra que también se supera en la serie desestacionalizada.

En concreto, el sistema contabiliza 3.635.979 afiliados extranjeros de media este mes, 84.220 más que en agosto y 547.637 más que hace un año. La afiliación extranjera crece así un 17,7% interanual. La evolución de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida de crecimiento.

Desde 2022, el número de trabajadores de otros países ha aumentado en cerca de 1,2 millones. De hecho, el Gobierno ha señalado que el 52,3% del empleo creado Sistema. Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.611.771 afiliados extranjeros, tras incorporar 543.991 en los últimos doce meses.

Este crecimiento se produce además en un mercado laboral en el que la afiliación extranjera presenta una presencia cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación.

Además, su aportación se produce en las franjas de edad más jóvenes, muy en particular gracias a los extranjeros procedentes de fuera de la Unión Europea. El 40,5% de los afiliados de fuera de la UE tiene menos de 35 años, frente al 24,6% de los trabajadores nacionales españoles. Por otro lado, solo el 10,2% de los afiliados del resto del mundo (no UE) tienen más de 54 años, mientras entre los españoles esta cifra es del 24,4%.

IMPACTO DE LA REGULARIZACIÓN

La afiliación de trabajadores extranjeros ha mostrado un especial dinamismo durante el año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril que ha coincidido con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras.

A 30 de septiembre, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306 en el contexto de una afiliación que supera los 22,4 millones de ocupados medios (22.437.553). El 77,4% (326.256) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 22.681 eran trabajadores autónomos. Por sexo, el 60,2% eran hombres (253.490) y el 39,8%, mujeres (167.815).

AFILIACIÓN MEDIA

De los 3.635.979 afiliados extranjeros de media registrados en septiembre, 2.085.568 son hombres y 1.550.411 mujeres. Las mujeres representan ya el 42,6% del total de trabajadores extranjeros afiliados.

La tasa de crecimiento interanual es especialmente alta en trabajadores colombianos, que se sitúa en el 53,1% (134.332 afiliados más) y en venezolanos, donde el ritmo se acelera al 20,9%, tras sumar 43.361 desde septiembre del año pasado.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con 425.064 cotizantes. Le sigue Colombia con 387.371, Rumanía con 338.810, Venezuela con 250.468, Italia con 221.980, Perú con 146.079, China con 138.572, Ucrania con 84.831, Ecuador con 84.120 y Honduras con 82.941.

SECTORES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Si en el conjunto de la afiliación representan el 16,2% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social.

En Hostelería suponen el 33,7% de los afiliados; en Agricultura, el 30,7%; en Construcción, el 27,9%; en Actividades Administrativas, el 20,4% y en Transporte, el 18,8%. También tienen un peso destacado en los sistemas especiales: representan el 48,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 40,9% del Sistema Especial Agrario.

Las actividades que más han crecido en septiembre han sido: Educación (+18,9%), Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca (+13%), Construcción (+4,1%) y Actividades Administrativas y Servicios auxiliares (+3,8%).

Es preciso destacar el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 86,2% del total, porcentaje 27,3 puntos más alto que en promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%). En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae hasta el 13,8% mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 12,2%.

546.000 TRABAJADORES AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos extranjeros sigue creciendo y se sitúa en 546.242, lo que supone un 11,3% más que hace un año.

Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados, como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan el 33,7% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres trabajadores por cuenta propia.

Destaca también su presencia en otras actividades, como Actividades de los hogares (27,1%), Hostelería (25,9%), Actividades Administrativas (20,3%), Construcción (19,4%) y Actividades Inmobiliarias (18,5%).