Andalucía registró 79 accidentes laborales mortales entre enero y agosto, 20 de ellos 'in itinere'

Publicado 15/10/2019 15:37:07 CET

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado un total de 79 accidentes laborales mortales en los ocho primeros meses de este año 2019 --de enero a agosto--, según la estadística del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La mayoría de estos siniestros mortales --un total de 59-- se produjo durante la jornada laboral, mientras que los 20 restantes fueron de los denominados 'in itinere', es decir, al ir o volver del trabajo, según la misma estadística, consultada por Europa Press.

El número total de accidentes laborales con baja --tanto leves como graves y mortales-- asciende en Andalucía durante los ocho primeros meses de este año a 73.296, de los que 9.806 fueron 'in itinere' y el resto, 63.490, durante la jornada.

Entre estos últimos, la gran mayoría --62.791-- fueron accidentes considerados 'leves', mientras que 640 están calificados de 'graves' y 59 fueron mortales. Por su parte, entre los 9.806 accidentes 'in itinere' contabilizados por el Ministerio de Trabajo, 9.610 fueron 'leves' y 176 'graves', al margen de los referidos 20 que resultaron mortales.

Por provincias, la que registra en Andalucía un mayor número de accidentes laborales mortales entre enero y agosto es Sevilla, con 21 --diez de ellos 'in itinere'--, seguida de Granada, con 14 --tres 'in itinere'--, y Málaga, con doce, dos 'in itinere'.

Por detrás de ellas se sitúan Jaén, con nueve; Cádiz, con ocho --dos de ellos 'in itinere'--; Huelva, con seis --dos de ellos 'in itinere'--; Córdoba, con cinco --uno 'in itinere'--, y Almería, que cierra este ranking con cuatro accidentes laborales mortales.

ANDALUCÍA, A LA CABEZA EN ACCIDENTES MORTALES

Andalucía se situó en los ocho primeros meses del año como la comunidad autónoma que acumula más de estos siniestros mortales, por delante de Cataluña --con 62 accidentes mortales--, y la Comunidad Valenciana (46).

Atendiendo a los sectores económicos, destaca la construcción como la que concentra 10.096 de los 63.490 accidentes de trabajo con baja registrados en jornada en Andalucía en los ocho primeros meses del año.

Por detrás se sitúan los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca --con 8.791 accidentes con baja--; comercio al por mayor y por menor --8.700 accidentes--, y la industria manufacturera, que concentra 7.744 de estos siniestros.

Trabajo explica que desde principios de este año se ha modificado la definición de accidente mortal, de forma que se incluyen en ella todos los fallecimientos a consecuencia de un accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del siniestro, con independencia de la gravedad inicial. Los datos de accidentes mortales de 2018 con los que se comparan los datos de 2019 ya están adaptados a esta definición.