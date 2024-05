Por Andalucía reprocha la "contribución a la máquina del fango" de Moreno, que le afea actuar de "defensor" de Sánchez

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su "contribución a la máquina del fango", a lo que Moreno le ha afeado que actúe como "defensora" de Pedro Sánchez, al que ha calificado de "oportunista". Sobre la necesidad de "regenerar la democracia" trasladada por el jefe del Ejecutivo después de cinco días de reflexión sobre su continuidad o no al frente del Gobierno al aceptar un juez la denuncia del sindicato Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, por posible tráfico de influencias, Juanma Moreno ha afirmado que si hay bulos o desinformación "lo que tenemos que hacer es ir a los tribunales, como he ido en algunas ocasiones".

En su turno de preguntas al presidente de la Junta en la sesión de control, Inmaculada Nieto ha lamentado que el presidente de la Junta "siga llevando a la conversación pública a esa falta de respeto entre los adversarios políticos. Cuando usted se queda sin argumentos, promociona los perfiles de su bancada que pegan bocados por las esquinas porque no hay hoja de servicios que presentar de gestión solvente de los problemas que afectan a Andalucía y sí muchos estragos que tapar con esa máquina del fango a la que usted contribuye y de qué manera", ha argumentado la portavoz de Por Andalucía.

En esta línea, la portavoz parlamentaria ha afeado a Moreno que "en lugar de desvincularse de esa estrategia que viene desplegando en Andalucía desde hace años, se haya reafirmado en la misma, haciendo una valoración en los últimos días que me causó sonrojo". "Es absolutamente reprobable que haya mantenido esa posición y que no se haya desdicho de la misma", ha apostillado.

El presidente de la Junta le ha recriminado a Nieto que sea "más portavoz del Gobierno de Sánchez y menos portavoz de su grupo. Cada uno toma las decisiones que considera oportuno y si usted quiere consumir su tiempo en este Parlamento y el tiempo de debate de los andaluces para defender a su presidente, me parece razonable dada su posición política, pero no creo que sea el objetivo final de este Parlamento ni siquiera su función como diputada autonómica", recordándole en este punto que el Gobierno de España "maltrata a Andalucía" al no darle la financiación que le corresponde --1.500 millones de euros menos al año--.

En este punto, Juanma Moreno ha recordado que hace cuatro años la Administración andaluza fue la "primera que alertó sobre los bulos y la desinformación" con una web en la que se podía y se puede alertar sobre estas prácticas. "Fíjese si llegue tarde Sánchez y su Gobierno. Hace cuatro años. Éste es un discurso al que Sánchez ha recurrido de manera oportunista, como ha comprobado la mayoría de los españoles".

La portavoz de Por Andalucía ha advertido a Juanma Moreno de que "sólo trabaja como presidente de la Junta de Andalucía para poner su cargo y las instituciones andaluzas a disposición de la estrategia de su partido, al que está entregado en cuerpo y alma. Necesitamos que también ponga tiempo y talento a las políticas públicas que debe desplegar como presidente de la Junta de Andalucía". Por ello, le ha pedido que "no escape de los debates, sea honesto, reconduzca la conversación pública en Andalucía y deje de amordazar a los profesionales de Canal Sur", y ha vaticinado: "Por donde vamos, según su estrategia y la de su partido, poco pan, mucho circo y muchísimo fango".