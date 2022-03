Andalucía Por Sí se desmarca del "frente amplio" al que sí se abren sus socios en 'Andaluces Levantaos' y Unidas Podemos

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Nacional de Andalucía Por Sí (AxSí), tras celebrar una reunión urgente, ha decidido "no participar" en el "frente amplio" de partidos de izquierda que, en cambio, sí se han abierto a conformar sus socios en la coalición 'Andaluces Levantaos' --Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz--, así como IU y Podemos Andalucía, los principales actores de la confluencia Unidas Podemos por Andalucía.

Andalucía Por Sí ha comunicado esta decisión en una nota después de que, el pasado lunes, se informara de una reunión en la que participaron representantes de Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Partido Comunista de Andalucía, Verdes Equo Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, en la que éstos acordaron "crear equipos técnicos para seguir avanzando en el proceso de colaboración" de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para este año 2022 aunque aún sin fecha concreta.

Quienes participaron en esa reunión suscribieron una declaración en la que plantean impulsar para dichos comicios "un programa con un marcado carácter democrático, social, verde, feminista y progresista, que contribuya a la vertebración territorial y a la proyección de nuestra comunidad autónoma".

De esta forma, estos partidos se comprometen "públicamente a emprender la necesaria dinámica generadora de un espacio de entendimiento entre lo común y lo diverso, basado en la generosidad, que suponga una alternativa de esperanza para todas las andaluzas y los andaluces", señalaba la declaración suscrita, consultada por Europa Press.

En su comunicado, Andalucía Por Sí se ha referido este miércoles a este proyecto de "frente amplio" como uno "impulsado" por "mediadores" que "pretende la suma de todos los partidos escindidos de Podemos e Izquierda Unida, en un intento de juntar la izquierda andaluza, sin contar con el PSOE y Adelante Andalucía".

PROYECTO "DE OPORTUNISMO POLÍTICO"

Para Andalucía Por Sí, "la obediencia a los intereses de Andalucía es clave para cualquier propuesta política" y, "por tanto, no concibe participar en un proyecto de oportunismo político o guiado por intereses electorales de Madrid".

"Hemos sido la única papeleta andalucista en los últimos comicios que se han celebrado en nuestra tierra, y nuestra intención es seguir ofreciendo a los andaluces una opción andalucista clara y solvente, que defienda soluciones a nuestros problemas y que sea leal y coherente con nuestra ideología y el sentir de nuestras bases", ha manifestado el coordinador nacional de AxSí, Modesto González.

APUESTA POR 'ANDALUCES LEVANTAOS'

Ha añadido que "el compromiso, la coherencia y la lealtad a nuestras ideas hacen que nuestra apuesta para las próximas andaluzas sea 'Andaluces Levantaos', un proyecto nuevo, transversal, andalucista, verde y social que siente desde Andalucía, pensando en andaluz y para Andalucía".

Para AxSí, "la exclusiva obediencia andaluza es condición 'sine qua non' para participar de cualquier proyecto, y en esta ocasión esa línea roja no se contempla al integrar a partidos de toda índole con estructuras centralistas y que no anteponen nuestra tierra a sus propios intereses", según opina esta formación sobre dicho frente amplio.

Además, desde las filas de AxSí se aclara que el proyecto que defienden para Andalucía "debe ser un proyecto construido con la gente, desde abajo, que nazca de las plataformas ciudadanas y del sentir de las personas; y lo que se está creando sin embargo es un puzle de partidos políticos que se mueven por cuestiones electoralistas y que pretende ser un frente de reconciliación de Unidas Podemos".

Andalucía Por Sí defiende que ha sido "generoso como formación abriéndose a nuevos caminos, explorando una revitalización del andalucismo y pactando con los partidos con los que ha configurado 'Andaluces Levantaos'", la herramienta que consideran "idónea para darle respuestas al pueblo andaluz, y que sin duda es un proyecto fresco, vivo y dirigido de forma transversal a todo el espectro socialdemócrata del centro izquierda político, sin necesidad de escorarse ni extremarse".

En las últimas semanas, añade esta formación, Andalucía Por Sí "ha firmado acuerdos con varios partidos y grupos municipales con la intención de ampliar su base social y tender puentes hacia un espacio más abierto, más solidario, más fuerte y más ambicioso, pero siempre bajo las premisas lógicas y coherentes de su ideario político", apostilla.

AxSí anuncia que "continuará fortaleciendo la coalición 'Andaluces Levantaos'", al tiempo que "espera que los socios de la misma descarten otras opciones y continúen la senda del trabajo y el compromiso andaluz que originó y motivó el proyecto".

"Entendemos las aspiraciones y el interés de los partidos integrantes de esa coalición que propugnan los mediadores, y respetamos su decisión como formaciones cercanas con las que compartimos muchos aspectos de nuestra política. Hemos participado de algún encuentro y hemos estado abiertos en todo momento al diálogo y el entendimiento, pero debemos ser leales a nuestras ideas y anteponer la coherencia y la integridad", ha finalizado Modesto González.