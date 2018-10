Ángeles Cobo, “una socialista de la cabeza a los pies”, recibe el V Premio Las 13 Rosas en Jaén

Publicado 05/03/2018 23:43:10 CET

JAÉN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha entregado este lunes el V Premio Las 13 Rosas a la histórica militante socialista Ángeles Cobo. Lo ha hecho en un acto celebrado en el Teatro Municipal de Alcaudete, donde el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, y el secretario general del PSOE de Alcaudete, Valeriano Martín, han valorado su trayectoria política y vital y su compromiso con la igualdad real.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, Reyes ha recordado que este premio que concede anualmente el PSOE de la provincia de Jaén es una iniciativa que quiere reconocer a compañeras que "a lo largo de la historia han jugado un papel fundamental por la igualdad real entre hombres y mujeres".

En el caso de Ángeles Cobo, ha destacado que es una mujer "que rezuma socialismo de la cabeza a los pies" y que "su vida se llama PSOE, que es el partido al que ha dedicado toda su vida".

Ha señalado que fue concejal de Alcaudete y una de las primeras mujeres parlamentarias de Andalucía, con escaño en las dos primeras legislaturas autonómicas por la provincia de Jaén. "Ha luchado por sus ideas y por su tierra, por Alcaudete y por la provincia. Si no hubiera sido por mujeres como Ángeles Cobo, en la actualidad la situación de las mujeres en la política y en la vida de este país no sería la misma", ha aseverado.

Por su parte, Valeriano Martín ha resaltado que Cobo es "un referente para el PSOE de la provincia y de Alcaudete", ya que "ha dedicado toda su vida a defender la libertad y la igualdad entre hombres y mujeres en un momento especialmente complicado y difícil".

"Hay mujeres fantásticas en la actividad empresarial, en la medicina, en la educación y en muchas profesiones, pero ella fue una pionera, que hizo activismo político de su vocación de servicio a la comunidad, cuando las mujeres estaban invisibilizadas", ha explicado, al tiempo que ha considerado "un mérito tremendo" que hace 40 años "una mujer de un pueblecito como Alcaudete se convirtiera en un referente de la lucha por la igualdad".

Por último, Ángeles Cobo se ha mostrado "muy contenta" por el apoyo del partido y por este reconocimiento. "Lo que siento es no poder hacer más", ha manifestado Cobo, quien ha asegurado que es "socialista, pero a su estilo". "Y mi estilo es trabajar, trabajar y trabajar, ayudar siempre al más débil. Mi gran empeño ha sido siempre la igualdad de las mujeres. Lo pasé bastante mal porque las mujeres no teníamos derechos. Lo que heredé de mi padre pasó a ser de mi marido cuando me casé. Por eso, en cuanto pude decir y hacer algo, mi objetivo ha sido siempre la mujer", ha concluido.