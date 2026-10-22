Antonio Ortega (IU) será cabeza de lista del Frente Amplio por Jaén y Laura Cerezuela, número dos de Senado de Progreso

Archivo - Laura Cerezuela en una imagen de archivo. - IU - Archivo

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El especialista en patrimonio histórico Antonio Ortega (IU) será el cabeza de lista de Frente Amplio por la provincia al Congreso, mientras que la concejala linarense será la número dos en la candidatura de Senado de Progreso.

Ambas decisiones "forman parte del proceso de configuración de las candidaturas de la izquierda en la provincia de Jaén", según ha informado este jueves en una nota Izquierda Unida, desde la que se ha añadido que las listas se cerrarán oficialmente el 26 de octubre.

Tras proponerlo IU como número uno al Congreso, "se confirma que Antonio Ortega será el cabeza de lista del Frente Amplio por Jaén". Militante del PCE e "histórico concejal de Baeza", ha afirmado que da este paso porque están en juego "décadas de derechos y libertades" y "el empeoramiento de las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras, jóvenes, mujeres y minorías que ven en peligro su mera existencia".

Ha destacado que, "frente a esa amenaza, la unidad de las izquierdas es fundamental". Además, en Jaén es preciso "afrontar problemas estructurales de gran calado que necesitan respuestas certeras de una vez", de ahí que haya recalcado que "cada voto cuenta" y "puede ser más determinante de lo que se piensa en estas elecciones".

Con respecto a Cerezuela, Izquierda Unida eligió este miércoles a la actual portavoz municipal de la formación en el Ayuntamiento de Linares, para ocupar el número dos en la candidatura jiennense de Senado de Progreso.

Un "puesto destacado" en la candidatura que "podría suponer la entrada de una senadora de la izquierda transformadora en el Senado tras el acuerdo alcanzado con el PSOE", según ha señalado IU.