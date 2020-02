Antonio Ruiz reivindica desde Cordoba el papel de los socialistas en la conquista de la autonomía andaluza

CÓRDOBA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha reivindicado este jueves, víspera del Día de Andalucía, el "papel fundamental que los hombres y mujeres del PSOE jugaron en la conquista de la autonomía de Andalucía, tanto el 4 de diciembre como el 28 de febrero".

En un comunicado, Ruiz ha señalado que los socialistas se sienten "profundamente orgullosos de estos 40 años de autonomía" y del importante "proceso de modernización y progreso que ha experimentado nuestra tierra desde aquel 28 de febrero de 1980".

Sin embargo, según ha avisado el líder de los socialistas cordobeses y también presidente de la Diputación en dicha provincia, "esta autonomía corre peligro con el Gobierno andaluz de PP y Cs apoyado en la ultraderecha centralista".

En este sentido, ha señalado que "la extrema derecha que sostiene los sillones de Moreno Bonilla y Juan Marín es la misma que quiere eliminar el Estado de las Autonomías", pidiendo por ello Ruiz a las derechas que "dejen de utilizar una bandera en la que no han creído nunca, porque este PP es heredero de aquel que se opuso a la autonomía andaluza con aquel eslogan de 'andaluz, este no es tu referéndum'".

Es por ello que, según ha asegurado Antonio Ruiz, "el andalucismo de Moreno Bonilla no es creíble, porque defender Andalucía no es hacerse fotos con la bandera, es haber peleado por su autonomía hace 40 años y seguir defendiéndola hoy ante cada agresión, cada ataque o cada discriminación, y eso el PP no lo ha hecho nunca".

"Frente al discurso del odio --ha proseguido--, a quienes quieren dividirnos para vencernos, a los que recortan en sanidad y educación públicas y a los que promueven el machismo y el racismo, les decimos que los hombres y mujeres del PSOE seguiremos luchando por el progreso de Andalucía, orgullosos de todo lo que hemos conseguido junto a la ciudadanía andaluza en los 40 años de autonomía, y estamos dispuestos a seguir construyendo la mejor Andalucía".

El secretario general de los socialistas cordobeses ha concluido destacando que "el PSOE seguirá defendiendo a esta tierra y a su autonomía, gracias a la cual Andalucía ha vivido los mejores años de su historia y nuestro país es más plural, con ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos y en oportunidades".