Apdha exige "dejar a una lado la polémica" y Andalucía Acoge ve "indispensable" hacer PCR a todos los migrantes

SEVILLA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) exige al Gobierno central y a la Junta de Andalucía "dejar a un lado la polémica absurda" a cuenta de la realización o no de PCR a todos los migrantes que llegan a las costas andaluzas, mientras que Andalucía Acoge ve "indispensable que se hagan las PCR que dice el protocolo de la Secretaría de Estado de Migraciones".

Desde la Apdha, su coordinador de migraciones, Carlos Arce, indica, en declaraciones a Europa Press, que esta polémica entre el Gobierno central y la Junta "es solo una muestra más de que en la gestión de los flujos migratorios en el control de fronteras, los derechos fundamentales y la dignidad de las personas que están en una situación tan vulnerable siempre están en el ultimo lugar".

Además, entiende que "es totalmente inadmisible que una polémica respecto a de quién es la competencia de realizar una prueba médica y sobre cuál es el requisito a cumplir a la hora de entrar en un recurso de protección de personas vulnerables tenga como consecuencia que personas en una situación de extrema vulnerabilidad acaben pasando la noche en la calle y sin ningún tipo de atención social".

Por tanto, desde la Apdha instan a Junta y Gobierno central que "dejen de un lado este tipo de polémica y se centren en cumplir su obligación y dar protección a personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad". Porque, además, "llevando a cabo este tipo de actuaciones aumenta más la ya de por sí grave y preocupante criminalización que está arraigando en alguno sectores sociales respecto a estas personas en el contexto de la pandemia del coronavirus".

"Exigimos a las administraciones central y andaluza que dejen a un lado esta polémica absurda y que cumplan su obligación, y den protección a este colectivo de personas tan vulnerables", ha abundado Arce.

"ES UNA COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD"

Por su parte, el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, afirma, en declaraciones a Europa Press, que desde su organización "asumen que es un competencia" de la Consejería de Salud y Familias, para añadir que lo que no puede ser en este contexto "es que la pugna entre administraciones deje una situación que está siendo usada por otros agentes políticos para sembrar el miedo al extranjero y la sensación de inseguridad".

Apunta que han enviado una carta a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la Consejería de Salud y el Defensor "pidiendo que esto no se prolongue". "No es un año especialmente significativo en llegadas a costa, y no nos vale que digan que están desbordados los servicios, porque no estamos en ese contexto", manifiesta Morales.

"Esto es un tema de voluntad política y de no generar inseguridad a las personas que sobreviven al cruce del Mediterráneo, ni alimentar un discurso político interno de miedo al extranjero", asegura el secretario general de Andalucía Acoge, quien subraya que "es indispensable que se hagan las PCR que dice el protocolo de la Secretaría de Migraciones", que, además, "pueden hacerse a un precio económico si existe voluntad política".