La Apdha lamenta "la vulneración de derechos fundamentales" que se está "cometiendo" en el juicio al Procés

Publicado 04/06/2019 13:05:13 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha hecho público este martes un escrito en el que censura "la vulneración de derechos fundamentales" que está "cometiendo" el Estado español en el juicio del Procés catalán, que quedará visto para sentencia en los próximos días.

Según ha informado la Apdha en un comunicado, esta declaración recoge las preocupaciones de la organización en relación con el desarrollo de dicho proceso judicial pues considera que "se están poniendo en cuestión derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que sienta un grave y peligroso precedente para los derechos y libertades en nuestro país".

En esa línea, la asociación ha subrayado que ese proceso judicial está propiciando "la criminalización de los movimientos sociales y la limitación de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación, derecho a la participación política y a la libertad ideológica".

Para la Apdha, el "incumplimiento de principios" como la no discriminación y la universalidad, que dicen que toda persona tiene derecho a que sean respetados sus derechos, con independencia de su ideología política, origen, sexo o cualquier otra circunstancia, y la evidencia de que en esta ocasión, "la justicia no depende del tipo de delito probado, sino de la condición y de la ideología de quien lo cometió", lo que a juicio de la organización "socava gravemente" los cimientos del Estado democrático y de la propia Constitución "y no sólo afecta quienes lo padecen, sino al conjunto de la sociedad". "La justicia deja de ser justicia para convertirse en venganza", ha añadido.

Las cuestiones destacadas por la entidad comprenden "la vulneración del derecho" al juez natural, "forzando" la competencia del Tribunal Supremo, la propia calificación de rebelión y sedición, el mantenimiento de la prisión preventiva "especialmente inhumana y cruel sin justificación alguna", así como el hecho de eludir que las acusaciones relativas a la vinculación o participación en movilizaciones sociales "pueden estar amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales".

Igualmente, ha censurado la "diferencia de trato" del presidente de sala a letrados de la defensa y acusación ante determinado tipo de preguntas, entre otros elementos que, en opinión de la Apdha, lo que pone, junto a las anteriores cuestiones, "en serio riesgo" las garantías para el desarrollo de un juicio justo para las personas encausadas.

La asociación ha añadido que "es tremendamente preocupante la pérdida de libertades para disentir y cuestionar las actuaciones políticas y judiciales en las que nos encontramos".

"La demonización de la ideología independentista está validando un tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles y políticos y este precedente menoscaba seriamente las garantías correspondientes a los procesos de participación y reacción frente al descontento social, no sólo en Cataluña, sino en la totalidad del Estado español", ha abundado la Apdha.

ADHESIONES AL ESCRITO

En este sentido, la organización ha recabado adhesiones a la declaración de organizaciones y personas relevantes de diversos sectores sociales, con el objetivo de extender las preocupaciones señaladas, que trascienden a las personas vinculadas directa o indirectamente por el Procés. De esta forma, la declaración viene suscrita por 130 firmantes individuales, mayoritariamente de Andalucía, y más de una veintena de organizaciones de todo el Estado.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Mujeres de Negro contra la Guerra (Sevilla), Stop Represión Granada, Asamblea de Andalucía (AdA), Asociación Libre de Abogados (ALA), Defender a quién Defiende o Esculca Observatorio para a Defensa dos Dereitos e Liberdades de Galicia, entre otras.

Y entre los apoyos individuales, destacan los de personalidades del ámbito de los derechos humanos, la judicatura, la universidad, la comunicación y la cultura, tales como Santiago Alba Rico, Encarna Bodelón, Jorge del Cura, Isabel Elbal, Cristina Fallarás, Miguel Ángel García Argüez, Emma Martín Díaz, Javier Pérez Royo, Jorge Riechman, Manuel Rivas, Isaac Rosa, Alberto San Juan, Patricia Simón o Marina Subirats.

Con todo, la Apdha ha considerado "de gran importancia" la actuación colectiva frente a la vulneración de derechos y libertades, independientemente de ideología política, origen, sexo, o cualquier otra circunstancia, por lo que ha ampliado el plazo para recabar apoyos, que pueden realizarse a través de su página web.