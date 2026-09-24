La aplicación de turismo ProCaCi acerca el patrimonio de los municipios fundados en el siglo XVI en el sur de Jaén

Presentación de la aplicación ProCaCi. - UJA

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha presentado la aplicación móvil ProCaCi, una herramienta de turismo inteligente destinada a poner en valor el patrimonio histórico de los municipios fundados durante la repoblación del sur del Reino de Jaén en el siglo XVI.

Disponible tanto para dispositivos Android como iOS, permite al visitante acercarse a la historia y al patrimonio de las localidades de Mancha Real, Los Villares, Valdepeñas de Jaén, Campillo de Arenas y Noalejo, según ha informado este jueves la institución académica.

Ha sido desarrollada en el marco del proyecto de investigación aplicada 'Acción integral de identificación y protección del patrimonio histórico de Carlos V en el Sur de Jaén (s. XVI) (ProCaCi)', cuyo objetivo es contribuir a la identificación, protección y difusión del patrimonio vinculado al proceso de repoblación y fundación de nuevas poblaciones desarrollado en este territorio durante el siglo XVI.

ProCaCi ofrece al visitante contenidos relacionados con la historia, el patrimonio arquitectónico, la documentación histórica y los restos arqueológicos de estas cinco localidades. Así, facilita el acceso a información sobre un periodo fundamental para comprender la configuración histórica y territorial del sur de la actual provincia jiennense.

Durante la presentación se realizó, además, una entrega simbólica de la aplicación a los municipios participantes, con el fin de que puedan disponer de esta herramienta y ponerla a disposición de los visitantes a través de sus ayuntamientos y oficinas de información turística.

De esta manera, el proyecto busca trasladar los resultados de la investigación universitaria al territorio y convertirlos en un recurso útil para la divulgación y promoción de su patrimonio.

El acto contó con el vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, Francisco Roca; José Miguel Delgado, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Jaén, y Francisco Javier Illana, investigador posdoctoral de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, ambos responsables del proyecto ProCaCi.

En representación de los municipios asistieron los alcaldes de Campillo de Arenas y Los Villares, Juan Francisco Figueroa y Estela Palacios; el teniente de alcalde de Valdepeñas de Jaén, Francisco Lendínez, y el concejal de Juventud y Cultura de Noalejo, Lázaro Martínez. También participó Antonio Cantero, responsable de la marca informática The Tiny Revolutions, encargada del desarrollo tecnológico de la aplicación.

La UJA ha destacado que la presentación de ProCaCi supone un paso más en la colaboración entre con los municipios del sur de la provincia, aunando investigación histórica, nuevas tecnologías y patrimonio con el propósito de favorecer el conocimiento y la difusión de un legado histórico común.