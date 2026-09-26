Aplican la maniobra de Heimlich para salvar a un hombre de 35 años tras atragantarse en Maracena (Granada)

Archivo - Atragantamiento, maniobra de Heimlich - PIXEL_AWAYI/ ISTOCK - Archivo

Un policía fuera de servicio y un trabajador de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento intervinieron con éxito

MARACENA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 35 años ha conseguido salvar la vida gracias a la aplicación de la maniobra de Heimlich, la cual le aplicaron un policía fuera de servicio y un trabajador del servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad granadina de Maracena.

Así lo ha dado a conocer la Policía Local de este municipio del cinturón metropolitano de Granada, que explica que los hechos tuvieron lugar este viernes, sobre las 15,30 horas, cuando un vecino de 35 años comenzó a atragantarse mientras comía en una zona residencial de Maracena.

Su pareja que le acompañaba salió corriendo a pedir auxilio a las zonas comunes de la urbanización, donde dos personas, un agente de Policía, fuera de servicio y un trabajador de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Maracena, que estaba por la zona, dieron el paso para actuar.

"A pesar de lo compleja de la actuación, aplicaron la maniobra de Heimlich y lograron que el hombre expulsara lo que le impedía respirar. Ambos demostraron una destreza y templanza envidiables, que permitió salvar la vida a una persona", narran desde el cuerpo municipal de seguridad.

Los agentes de la Policía Local de Maracena tardaron pocos minutos en acudir, y comprobaron que la persona ya estaba estabilizada. Fue trasladada a un centro hospitalario, ya fuera de peligro, para una revisión posterior.

(EUROPA PRESS)