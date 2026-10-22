La apuesta de Vithas Granada en reproducción asistida: Equipo multidisciplinar y tecnología de vanguardia

Un equipo multidisciplinar, tecnología de vanguardia y la personalización de los tratamientos son los ejes de la apuesta de Vithas Granada en materia de reproducción asistida. - VITHAS GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar, tecnología de vanguardia y la personalización de los tratamientos son los ejes de la apuesta de Vithas Granada en materia de reproducción asistida, cuya Unidad de Reproducción Asistida, VidaFiv, cuenta con ginecólogos especializados en reproducción, embriólogos, enfermería especializada, psicología y profesionales vinculados al diagnóstico genético.

El reloj biológico y el calendario vital no siempre avanzan al mismo ritmo. En España, la maternidad se retrasa progresivamente y cada vez son más las mujeres que buscan un embarazo a edades en las que la fertilidad comienza a disminuir de forma significativa. Según el Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y el Ministerio de Sanidad, alrededor del 10% de los bebés que nacen actualmente en España son fruto de técnicas de reproducción asistida.

En este contexto, el tiempo se ha convertido en un factor clínico de primer orden. Con esta realidad muy presente, la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Vithas Granada, VidaFiV, ofrece un modelo asistencial basado en la agilidad, la coordinación y la ausencia de listas de espera, con el objetivo de que las pacientes puedan iniciar su estudio y tratamiento sin retrasos y dentro del mismo circuito del hospital.

"Cuando hablamos de fertilidad, cada mes cuenta. No podemos modificar la edad con la que una paciente llega a consulta, pero sí podemos evitar que el propio sistema asistencial añada tiempo a una situación que ya está condicionada por el factor edad", explica Francisco Vergara, embriólogo de gran experiencia y responsable de la Unidad de Reproducción Asistida de Vithas Granada.

UN CIRCUITO PENSADO PARA GANAR TIEMPO

El modelo de Vithas integra en un único entorno consultas especializadas, laboratorio de embriología, quirófanos y servicios de apoyo diagnóstico. Esta organización permite coordinar de forma rápida las pruebas necesarias, la valoración médica, los procedimientos y el acceso al tratamiento.

"No se trata de correr ni de tomar decisiones precipitadas. Cada paciente necesita el tiempo adecuado para su diagnóstico y para elegir el tratamiento más apropiado. Lo importante es que entre cada paso no existan demoras que puedan evitarse", subraya el especialista.

Para las pacientes supone reducir desplazamientos, simplificar gestiones y disponer de un itinerario claro desde la primera consulta hasta las distintas fases del proceso reproductivo.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR PARA NO FRAGMENTAR EL PROCESO

En su fórmula de trabajo destaca una premisa: un tratamiento de reproducción asistida no depende de un único profesional. El equipo destaca por su carácter multidisciplinar: ginecólogos especializados en reproducción, embriólogos de gran experiencia, enfermería especializada, psicología y profesionales vinculados al diagnóstico genético intervienen de forma coordinada en las diferentes etapas del proceso.

Esta estructura permite que cada caso sea valorado desde diferentes perspectivas y que las decisiones clínicas y de laboratorio se adopten de forma conjunta. "Una de las claves es que el paciente no tenga que ir pasando de una consulta a otra sin conexión entre ellas. La coordinación entre profesionales es fundamental", señalan desde la unidad.

El equipo cuenta además con el apoyo de otras unidades transversales de Vithas Granada, entre ellas la consulta de Diagnóstico Genético, lo que permite incorporar el asesoramiento y los estudios genéticos cuando están indicados dentro del proceso reproductivo.

EMBRIOLOGÍA INTEGRADA Y DIMENSIÓN EMOCIONAL

La coordinación alcanza también al laboratorio de reproducción asistida, una pieza esencial en el proceso. Los embriólogos participan en la valoración y evolución de los gametos y embriones y mantienen una comunicación permanente con el equipo médico y los pacientes.

VidaFiV cuenta, además, con una línea propia de innovación desarrollada por sus embriólogos. Entre sus avances destaca PIWA, una pipeta de precisión patentada internacionalmente por sus profesionales para la realización de la microinyección espermática (ICSI), diseñada para minimizar el daño sobre el ovocito y mejorar el éxito de cada proceso.

El abordaje multidisciplinar incluye igualmente el acompañamiento psicológico. Por eso, cuentan con profesionales especializados en psicología que acompañan a las pacientes durante el proceso, especialmente en aquellas etapas que pueden generar mayor incertidumbre o carga emocional. La enfermería especializada desempeña asimismo un papel fundamental en la información y seguimiento de las pacientes, facilitando que cada paso del tratamiento sea comprendido y acompañado.

"Nuestro objetivo es que la paciente tenga delante a un equipo, no a profesionales que trabajan de manera independiente. Queremos que desde la primera consulta sepa quién la acompaña, qué pruebas necesita, qué opciones existen y cuál es el siguiente paso", afirma Vergara.

VidaFiv se incorporó a mediados de 2023 a Vithas Granada con un equipo médico de contrastada trayectoria y amplia experiencia en reproducción humana asistida. El objetivo era claro: situar a la unidad a la vanguardia de esta especialidad, combinando las técnicas más innovadoras con una atención cercana, humana y altamente personalizada. Recientemente han alcanzado la cifra de 50 recién nacidos que suponen 50 historias de ilusión, perseverancia y confianza.