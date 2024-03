Aremehisa critica que avance el trabajo en las fosas sin que el Ayuntamiento de Córdoba cree la Oficina de Víctimas

CÓRDOBA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación memorialista cordobesa Aremehisa ha criticado este lunes que, a pesar de que avanzan en los cementerios de Córdoba los trabajos para la exhumación de los miles de represaliados que fueron fusilados por los franquistas durante y después de la Guerra Civil, lo cierto es que el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PP, "sigue incumplimiento y demorando la puesta en marcha de la Oficina de Víctimas, a pesar de las reiteradas peticiones de familiares y colectivos memorialistas y políticos".

De hecho y según ha señalado Aremehisa en un comunicado, "la pasada semana finalizaron ya los trabajos en el Cementerio de San Rafael, después de cinco meses de búsqueda en el emplazamiento que el Ayuntamiento lícito", mientras que en el Cementerio de La Salud "en breve se habrá consumido un 25% del tiempo planificado para la intervención, también en los espacios que el Ayuntamiento marcó".

A pesar de ello, según ha lamentado el colectivo memorialista, el Ayuntamiento no pone en marcha la citada oficina, considerando Aremehisa "inconcebible está nueva indignidad que es infligida a los familiares" de las víctimas, teniendo en cuenta "la cantidad de veces que han dicho que se va a crear" la oficina, pero "transcurren los meses y no se hace nada al respecto".

El Ayuntamiento de Córdoba, a juicio del colectivo memorialista, "utiliza la ética de las convicciones cuando esta en la oposición, y la ética de la irresponsabilidad cuando está en el gobierno municipal, facilitando con ello de nuevo un olvido humillante para las víctimas y sus familiares".

"Nos pretende engañar constantemente con el 'sí pero no', llevando con ello a cabo la institucionalización del olvido, pero le recordamos al Ayuntamiento de Córdoba que nuestras ausencias no han sido ni serán nunca relegadas al olvido y que recordamos, para no repetir", según ha señalado Aremehisa.

En este sentido, ha avisado al gobierno municipal del PP que "la exigencia del silencio y la invisibilidad no nos van a ser impuestas por ninguna actitud negacionista. El poder jamás podrá instrumentalizar nuestra memoria para imponer su forma de ver el pasado", pues "no dejaremos que se controle el pasado para poder controlar el presente", ya que "la política que nos gobierna no se puede edificar sobre una losa que sepulte nuestra verdad, nuestra memoria".