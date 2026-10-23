La arquitectura técnica andaluza destaca en Baeza su papel en la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico

Representantes del Consejo Andaluz de la Arquitectura Técnica en el Ayuntamiento de Baeza. - CACOAT

BAEZA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El Consejo Andaluz de la Arquitectura Técnica (Cacoat) ha reivindicado este viernes en Baeza (Jaén) la "estrecha vinculación" de la profesión con la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico.

La entidad celebra en la referida ciudad Patrimonio de la Humanidad las reuniones de su comisión permanente y su pleno ordinario, que congregan a representantes de los ocho colegios profesionales de la comunidad andaluza.

Las jornadas han comenzado con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Baeza, en la que han participado los integrantes de la comisión permanente del consejo y miembros de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén.

La bienvenida institucional ha estado a cargo de los concejales Ignacio Antonio Montoro, responsable de Personal, Tráfico, Seguridad Ciudadana, Patrimonio, Cultura y Nuevas Tecnologías, y Antonio Jesús Ruiz, edil de Comercio, Desarrollo Económico, PYMES, Polígonos, Medio Ambiente y Cementerio.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo Andaluz, Jesús Lara, ha señalado la importancia de mantener el carácter itinerante de las reuniones plenarias. Una fórmula que permite acercar la actividad de la institución a las ocho provincias andaluzas y conocer de primera mano sus particularidades y necesidades profesionales, según se ha informado desde el Cacoat.

Además, ha aludido al significado especial que tiene celebrar estas jornadas en Baeza, una ciudad cuyo conjunto monumental constituye un referente de la riqueza patrimonial de la comunidad. "La elección de esta sede es una forma también de reivindicar la vinculación de nuestra profesión y el compromiso con la rehabilitación del patrimonio histórico", ha afirmado.

Igualmente, ha valorado la aportación de los arquitectos técnicos que desarrollan su labor en las administraciones públicas, especialmente en áreas como el urbanismo, la conservación de edificios, la gestión de licencias y el mantenimiento del patrimonio construido. Una actividad que fundamental para el funcionamiento de los municipios y para garantizar la adecuada conservación y transformación de sus espacios urbanos.

Por su parte, el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén y secretario del Consejo Andaluz, Manuel Garrido, ha mostrado su satisfacción por que la provincia acoja una nueva reunión de los citados órganos de gobierno y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Baeza en la organización de las jornadas.

Garrido ha incidido en que la elección de Baeza responde también a la voluntad de visibilizar una de las principales áreas de intervención profesional de la Arquitectura Técnica. "Hay una vinculación histórica que nosotros queremos mantener y queremos poner en valor de la Arquitectura Técnica con lo que es la conservación, la restauración y rehabilitación del patrimonio histórico", ha declarado.

En representación del Ayuntamiento, Ruiz ha agradecido al Consejo Andaluz su decisión de desarrollar estos encuentros en Baeza y ha reconocido el trabajo que realizan estos profesionales en la protección y recuperación del patrimonio edificado.

El concejal ha destacado que "todo lo que aportan en la rehabilitación de espacios, de edificios, es una pieza clave", al tiempo que ha reiterado la disposición del Consistorio a colaborar con iniciativas profesionales que contribuyan a proyectar la riqueza histórica y monumental de la ciudad.

OTROS ENCUENTROS

La agenda de este viernes ha incluido también una reunión de los representantes del Consejo Andaluz con el delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, en el marco de los contactos institucionales que el Cacoat mantiene con las administraciones públicas para abordar cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional y el sector de la edificación.

La actividad continúa esta tarde con la Comisión Permanente del Consejo Andaluz, integrada por los presidentes de los ocho colegios profesionales de Andalucía. En ella, se abordarán asuntos de interés común para la profesión, así como avanzar en la coordinación de las actuaciones que se desarrollan desde la organización autonómica.

El programa culmina este sábado con la celebración del pleno ordinario del Cacoat en el Paraninfo de la Antigua Universidad de Baeza. En ella, representantes de los ocho colegios podrán analizar la actividad del consejo, compartir las principales cuestiones que afectan al colectivo y continuar trabajando en iniciativas conjuntas.