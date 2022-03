Arranca la VI edición de 'Cambiando Vidas', el programa de la Fundación Endesa con una inserción laboral del 93%

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comienza la nueva edición de 'Cambiando Vidas', programa que la Fundación Endesa desarrolla en colaboración con Fundación Integra, que en Andalucía comenzó en 2018 y que desde entonces ha atendido a 442 personas con una inserción laboral del 93%.

A través de este programa se acompaña y prepara a personas en riesgo de exclusión social en su incorporación al mundo laboral gracias a la formación impartida por 47 empleados voluntarios de Endesa, según detalla en una nota de prensa este miércoles la entidad.

La inauguración, de la que ya es la VI edición del proyecto, se ha llevado a cabo a través de una jornada de presentación e información a los profesionales de Endesa interesados en participar como voluntarios. Un encuentro virtual a nivel nacional donde se han puesto en común las experiencias de voluntarios en ediciones anteriores como motivación para nuevos interesados en participar, y el testimonio de uno de los beneficiarios a los que este proyecto "ha cambiado la vida".

La fundación ha subrayado que serán estos voluntarios los que les acompañarán e impartirán formación pre-laboral para ayudarles a afrontar con éxito los procesos de selección y estar mejor preparados para acceder a un puesto de trabajo.

En este sentido, Juan Manuel, un andaluz que participó en el programa ha señalado que este proyecto le ha permitido conocer las herramientas necesarias para lograr una oportunidad laboral. "La experiencia de la cárcel me marcó profundamente, pensé que mi vida ya estaba perdida para siempre", ha señalado. "Cuando salí me vi aislado, parecía que llevaba un cartel en mi frente, y que nadie me daría nunca una oportunidad para empezar de cero; no me veía capaz, sentía vergüenza e inseguridad", ha confesado.

"Después de pasar por el proyecto 'Cambiando Vidas' pude creer en mí; los voluntarios de Endesa consiguieron reforzar mi autoestima y me ayudaron a aprender muchas de las cosas que luego necesitaría para conseguir un trabajo", ha finalizado.

A cierre de 2021, según Endesa, 'Cambiando Vidas' superó el objetivo inicial marcado de beneficiar a 440 personas, y finalmente se ayudaron a 1.101 personas de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Aragón, Andalucía y Baleares, formados por 70 voluntarios de Endesa.

El programa que arrancó en 2016, y que anualmente ha ido creciendo en comunidades autónomas, se lleva a cabo en Barcelona, Sevilla, Madrid, Zaragoza e Islas Baleares. El objetivo de esta edición es conseguir la formación e integración laboral de al menos 430 personas en exclusión social, así como seguir apoyando a los participantes de las pasadas ediciones.

Este proyecto se realizará durante los próximos meses a través de un total 14 escuelas de formación, que ya han comenzado en Barcelona y Sevilla, y continuarán durante el mes de marzo en Madrid, Zaragoza y Mallorca.

El gaditano residente en Madrid José Miguel Carrillo es una de las personas que participaron en 2021 en este proyecto. Estuvo más de 13 años consumiendo drogas y en algún momento quiso poner fin a su vida. "Me encontraba sin rumbo, solo, en la calle, no tenía a nadie", ha explicado, añadiendo que "cuando ya estoy recuperado y empieza mi proceso de integración laboral es cuando me doy cuenta de que no sé cómo dar el paso, no sabía mis capacidades y fue cuando me llegó la oportunidad de formar parte de 'Cambiando Vidas'".

"El apoyo que me dieron los voluntarios de Endesa fue fundamental para conseguir un empleo, me enseñaron a hacer un curriculum, me ayudaron a enfrentarme a una entrevista de trabajo y a manejar mis emociones", ha señalado el beneficiario. "Cuando me dijeron que me habían contratado fue una alegría tremenda, es cuando empiezo a sentirme útil, a responsabilizarme de algo y eso me va fortaleciendo como persona, voy ganando en autoestima, y eso te da prácticamente la vida", ha apostillado.

En todos estos años, la Fundación Endesa, de la mano de Fundación Integra, su socio experto en integración laboral de personas en grave riesgo de exclusión, ha conseguido aunar esfuerzos con 284 entidades sociales, entre ONG; instituciones sociales públicas y privadas; y Servicios Sociales de diferentes municipios; y 241 empresas contratantes que han ofrecido oportunidades laborales a los participantes del programa.

Endesa ha resaltado que ambas entidades han conseguido, gracias a 'Cambiando Vidas', excelentes resultados que contribuyen a los parámetros ambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), según los criterios de la International Capital Market Association (ICMA), generando un impacto real en la sociedad, la empresa y en las personas a las que va dirigido.