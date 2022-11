Arrimadas garantiza que Cs concurrirá a las municipales en Andalucía pese a las bajas de Marín y otros exdirigentes

SEVILLA/MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha garantizado este jueves que su partido concurrirá a las elecciones municipales de mayo de 2023 en Andalucía pese a la fuga de cargos en esta comunidad, donde el exvicepresidente de la Junta Juan Marín ha aceptado presidir el Consejo Económico y Social (CES) autonómico y la expresidenta del Parlamento Marta Bosquet se ha convertido en la presidenta del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).

Después de trascender que el propio Marín ha terminado solicitando su baja como afiliado de Cs "por indicación del partido" y no por iniciativa propia, Arrimadas ha insistido en que "tiene mucho cariño" a Marín y que ha emprendido otro camino "por decisión personal", aunque no ha querido concretar si le parece "compatible" ejercer la Presidencia del CES andaluz como afiliado a Cs.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Arrimadas ha confirmado que el también exlíder del partido en la comunidad autónoma "le contó" sus planes. En cualquier caso, ha afirmado que Ciudadanos tiene "proyecto" en Andalucía y que se presentarán a las elecciones municipales.

Durante la entrevista, la líder de Cs ha asegurado que "no sabe" si el PP tiene intención de absorber a su partido, ni ha hablado con el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, sobre este extremo, pero en todo caso ha querido dejar claro que su partido "no va a tirar la toalla".

Los rumores de integración de Ciudadanos en el PP se han avivado en los últimos días, y en el marco del proceso de refundación del partido, tras publicarse que los 'populares' andaluces disponen del censo de afiliados a la formación, lo que se ha interpretado como un paso más en el proceso de absorción en Andalucía. A esta situación se suma la paulatina incorporación de excargos de Ciudadanos.

Arrimadas ha señalado que "no sabe" si el PP mantiene la intención de absorber a Ciudadanos, como pretendía la anterior Ejecutiva 'popular' tras el fichaje del exdirigente 'naranja' Fran Hervías, y ha trasladado que "no ha llamado" a Feijóo "para saber qué intención tienen". Ha reconocido que Cs sufre "bajadas electorales muy importantes" pero ha insistido en el proceso de refundación, subrayando que su partido "no va a tirar la toalla". "Se trata de volver a reconectar con la ciudadanía, no vamos a tirar la toalla y en eso estamos", ha abundado.