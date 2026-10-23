Asaja Granada conmemora su 50 aniversario en la Feria Ganadera de Jérez del Marquesado

Asaja conmemora su 50 aniversario en la Feria Ganadera de Jérez del Marquesado - ASAJA GRANADA

JÉREZ DEL MARQUESADO (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Asaja Granada ha conmemorado su 50 aniversario en la Feria Ganadera de Jérez del Marquesado, un encuentro histórico que se celebra estos días en el municipio granadino y que combina la tradicional exposición y venta de ganado equino, vacuno, ovino y caprino, con jornadas técnicas ganaderas para profesionales, así como actividades culturales, gastronómicas y lúdicas para todos los públicos.

La participación ha combinado la divulgación de nuevas tecnologías aplicadas a las explotaciones ganaderas con un acto simbólico para celebrar cinco décadas de trayectoria al servicio de los agricultores y ganaderos de la provincia.

En el marco de las Jornadas Técnicas Ganaderas celebradas este viernes, la Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada ha impartido la ponencia 'Ganadería de precisión: tecnología para optimizar el manejo de las explotaciones', a cargo de Miriam Monge Bellido, responsable de la oficina, y Fernando Coronel Serrano, director de proyecto.

Según detallan en un comunicado, la sesión ha abordado las posibilidades que ofrecen la digitalización y las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de las explotaciones, con un enfoque práctico.

Se han presentado herramientas como collares GPS para localizar el ganado, los sensores de actividad para detectar cambios de comportamiento, la identificación electrónica y el pesaje para seguir el crecimiento y sensores y comederos inteligentes para controlar la suplementación. También se ha tratado la gestión digital de pastos y los programas que permiten reunir toda la información de la explotación. Además, se ha realizado un acto conmemorativo del 50 aniversario de Asaja Granada (1977-2027) con el llenado de un cántaro tradicional de cerámica de Fajalauza con motivos ganaderos en la fuente de la Plaza del Molino. "Este gesto simboliza su vínculo con el territorio, el agua y las actividades agrícola y ganadera, así como la importancia de preservar este legado y transmitirlo a las nuevas generaciones", señalan desde la organización.

En la ceremonia han participado el presidente de Asaja Granada, José Hita Castro, junto a miembros de la junta directiva, y el alcalde de Jérez del Marquesado, José Ángel Pereda Hernández, acompañado por miembros de su equipo de Gobierno.

La presencia de Asaja Granada en esta edición refuerza una relación con el municipio que se remonta a más de dos décadas. La organización agraria impulsó en 2004 las I Jornadas Técnicas de Ganadería dentro de la feria y organizó también su segunda edición en 2005. A partir de 2006, el Ayuntamiento de Jérez del Marquesado asumió la gestión global del evento.

Desde entonces, ha mantenido una participación casi ininterrumpida en las jornadas, contribuyendo a la formación especializada de los productores de la zona mediante ponencias centradas en cuestiones de interés para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La celebración de su 50 aniversario en Jérez del Marquesado ha servido para poner en valor esta trayectoria compartida y renovar el compromiso de la organización con el sector primario de la provincia.