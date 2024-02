La atleta María Pérez agradece la medalla en un momento "importante" para el deporte olímpico y paralímpico

GRANADA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta granadina María Pérez, galardonada con la Medalla de Andalucía del Deporte, ha agradecido este reconocimiento en un momento destacado para el deporte olímpico y paralímpico, reconociendo que para ella es "importante" además haberlo conseguido junto a la surfista Sarah Almagro como evidencia de la "igualdad" que debe existir en todos los ámbitos de la sociedad.

Nacida en abril de 1996 en la granadina localidad de Orce, María Pérez García siempre estuvo atraída por el deporte y por el atletismo. Desde los 11 años, bajo la dirección del que desde entonces es su inseparable entrenador, Jacinto Garzón; practica la marcha atlética, disciplina que le ha llevado a sus mayores éxitos y reconocimientos deportivos. En su brillante trayectoria, fue bicampeona mundial de marcha en el Mundial celebrado en Budapest (Hungría) en 2023 y campeona europea en 2018 en Podebrady (República Checa).

En declaraciones a Europa Press, la atleta ha reconocido que, como andaluza, esta medalla es "algo muy importante", así como poder compartirla con las pocas personas ilustres que la ostentan. Se ha referido también a la trascendencia del artista José Mercé, nombrado en esta edición Hijo Predilecto de Andalucía, y en especial a la surfista Sarah Almagro, la otra deportista galardonada con la Medalla de Andalucía del Deporte.

"Me agrada que el deporte olímpico y paralímpico estén dentro en un momento importante (...) y mostrar que no hay diferencia con tener discapacidad o no para obtenerlo". "Soy una persona que siente mucho la igualdad para todos los ámbitos", ha agregado la altela granadina, que si bien fue precoz en sus inicios en una de las disciplinas atléticas más complicadas, más lo fue aún en su internacionalidad, ya que lo es desde 2013, con sólo 17 años, representando a España en el Europeo sub-18 de Dudince (Eslovaquia).

A partir de ese momento, 19 participaciones entre Mundiales Juveniles, Júnior, Campeonatos iberoamericanos, Mundiales de Atletismo, Europeos de Atletismo y Juegos Olímpicos, siendo parte de la delegación española de los JJOO de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia) y participando en la prueba de los 20 kilómetros, donde fue cuarta y logró Diploma Olímpico.

Logró su primera medalla en la Copa Europea Júnior de Marcha celebrada en Murcia en 2015 (fue bronce en los 10 kilómetros marcha), consiguiendo posteriormente tres medallas de plata en el Iberoamericano de Río de Janeiro 2016 (en los 10.000 metros), en el Europeo sub 23 de la ciudad polaca de Bydgoszcz y la Copa Europea de Marcha de Podebrady (República Checa), ambas en los 20 kilómetros.

Su año, sin lugar a dudas, fue 2023, en el que logró tres medallas de oro. Primero en la Copa Europea de Marcha que volvió a celebrarse en Podebrady, en la prueba de 35 kilómetros, donde consiguió el récord mundial. Y posteriormente en las disciplinas de 20 y 35 kilómetros del Campeonato Mundial que se celebró en Budapest el pasado verano y que inmortalizó a la atleta granadina.

Por si fueran pocos sus éxitos deportivos, María Pérez García además estudia el grado en Educación infantil en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).