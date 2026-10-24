Autismo Córdoba lanza una escuela para que los niños disfruten de su relación con sus hermanos con TEA

Cartel de la 'Escuela de Herman@s' de Autismo Córdoba. - AUTISMO CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Autismo Córdoba pone en marcha a partir del próximo mes de noviembre su 'Escuela de Herman@s', un espacio en el que los hermanos de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de la asociación puedan "expresar sus emociones, compartan preocupaciones y aprendan herramientas que les ayuden a comprender, gestionar y disfrutar de la relación" con ellos, todo desde una perspectiva lúdica.

Según informa Autismo Córdoba en su web, consultada por Europa Press, esta iniciativa esta dirigida a niños de entre seis y 14 años y las sesiones tendrán lugar un miércoles al mes, en horario de 17,30 a 19,00 horas, en la sede de la entidad.

En este contexto, desde la asociación remarcan que "un hermano es un compañero para toda la vida con quien se comparten juegos, risas, enfados, aprendizaje y momentos que se recuerdan para siempre". Sin embargo, "cuando tu hermano es una persona con autismo, puede que aparezcan situaciones y emociones difíciles de entender y gestionar", por lo que "hay muchas cuestiones para las que se puede necesitar ayuda".

Así las cosas, desde Autismo Córdoba señalan que "puede que la relación entre hermanos no sea igual que la que tienen sus amigos o que sea complicado explicar con palabras por qué su hermano se comporta de una determinada manera". Por ello, el objetivo de la escuela de hermanos es ayudar a que los menores apredan cómo gestionar y disfrutar de la relación con sus hermanos con TEA.

De este modo, esta escuela trabajará durante las sesiones cómo identificar y comprender el comportamiento de sus hermanos en determinadas situaciones, adaptándonos a la edad y características de cada niño; a ser conscientes del papel fundamental que tienen en la vida de sus hermanos, así como del valor de su relación, y a adquirir herramientas para construir y fortalecer relaciones positivas y de calidad con sus hermanos.

También se trabajará para identificar, expresar y gestionar sus propias emociones, especialmente aquellas que pueden resultar más difíciles o complejas; reconocer y expresar sus propias necesidades, entendiendo que ellos también necesitan espacios de atención, cuidado y acompañamiento; aprender a pedir ayuda y comunicar aquello que necesitan o les preocupa, tanto dentro como fuera de la familia, y a crear sentimiento de pertenencia al grupo, convirtiéndolo en un espacio de apoyo donde puedan compartir experiencias, aprender juntos, sentirse comprendidos y disfrutar.

El plazo de inscripción para esta escuela gratuita finalizará el 27 de octubre de 2026. La inscripción se puede realizar a través del enlace web 'https://es.surveymonkey.com/r/GP8G7HT'.