Los autobuses de Granada difundirán la campaña contra la violencia de género 'No esperes a no oír nada'

GRANADA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha extendido a los autobuses urbanos la campaña contra la violencia de género 'No esperes a no oír nada', emprendida durante el período de confinamiento a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19.

En un comunicado, el concejal de Igualdad y Derechos Sociales, José Antonio Huertas, ha explicado este sábado que, ya desde su inicio, la campaña preveía varias fórmulas de difusión para que el mensaje de colaboración llegase al conjunto de la población granadina.

En este sentido, el edil ha apelado a la ciudadanía para que "asuma el compromiso del Ayuntamiento contra la violencia de género", y ha comentado que el traslado de la campaña a los vehículos del transporte urbano pretende recordar que "la erradicación del maltrato contra las mujeres, especialmente en el entorno vecinal, es una obligación moral de toda la sociedad".

"Para acabar con esta lacra social, debemos concienciarnos de que necesitamos la implicación de todos", según ha remarcado el concejal, quien ha destacado la importancia de denunciar las situaciones conocidas de maltrato.

En esa línea, ha avisado de que "la indiferencia sólo beneficia al maltratador", y ha animado a "actuar desde casa", llamando a los teléfonos 016 --que no deja rastro en la factura--, o al 112, sean testigos o víctimas.

El Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Granada se mantiene "en guardia permanente de auxilio y ayuda a quienes comunican o solicitan atención por casos de agresión contra las mujeres", según inciden desde el Consistorio.

Este servicio presta atención social, psicológica y jurídica a las víctimas de violencia de género, así como atiende a través del teléfono 958.248.116 y el correo electrónico 'cmam@granada.org'.

La imagen de la campaña 'No esperes a no oír nada', enmarcada dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, muestra a un hombre, con aspecto de preocupación, escuchando lo que sucede al otro lado de la pared. El lema 'No esperes a no oír nada' intenta "combatir la indecisión o la indiferencia frente a una actitud activa, solidaria y de complicidad con las víctimas".