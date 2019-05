El autor de 'Celda 211' publica 'El Bróker': "En el mundo financiero la realidad va muy por delante de la ficción"

Publicado 19/05/2019 11:19:35 CET

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Francisco Pérez Gandul, autor de 'Celda 211', acaba de publicar su segunda novela titulada 'El Bróker' (Samarcanda), un thriller sobre la avaricia, la corrupción, las miserias humanas y el mundo financiero, una historia que "enganchará" a los lectores, con personajes "muy poderosos" pero en la que Bruno Silva "eclipsará a todos", destaca el escritor.

"Lo prioritario es que la historia guste a quienes se acerquen a ella. De eso depende además que tenga mayor o menos repercusión", subraya en una entrevista a Europa Press el periodista y escritor al ser preguntado sobre si espera conseguir el mismo éxito literario y cinematográfico que con 'Celda 211', adaptada al cine por Daniel Monzón y protagonizada por Luis Tosar como Malamadre, un personaje que ha pasado para siempre a la historia de la cinematografía.

Es esta ocasión un desfalco en una firma financiera y la aparición de un cuerpo en una cuneta de una carretera de Cancún sirven al autor para construir otra trama que sumerge al lector en el lado oscuro del poder económico y policial, dos sectores de la sociedad de plena actualidad.

"En el mundo financiero la realidad va muy por delante de la ficción", afirma Pérez Gandul, que añade que "ejemplos hay todos los días en la política, en las finanzas, en los distintos sectores de la sociedad, auténticas jaurías en busca de su trozo de carne", por lo que "no ha sido difícil obtener arquetipos para los personajes", asegura.

Asimismo, el que fuera redactor jefe de Deportes en el diario ABC de Sevilla señala que "sin duda" en el mundo financiero "hay tipos más peligrosos que el lumpen del talego", que "guían nuestras vidas a través de los políticos". "En las alturas de este poder en la sombra, si pierden, pagamos todos; si ganan, sólo ellos", añade contundente.

DE NUEVO SEVILLA COMO ESCENARIO

En 'El Bróker', Pérez Gandul repite en el thriller porque "en las situaciones extremas es cuando se conoce de verdad a las personas. Eso enriquece mucho el relato y le hace preguntarse al lector que haría de afrontar situaciones como las que viven los protagonistas", resalta el autor, que vuelve a elegir Sevilla como escenario y en concreto la planta 34 de la Torre Pelli.

"Sevilla es mi ciudad y me encanta utilizarla de escenario para mis historias", apunta, y ha elegido la Torre Pelli porque "en la Giralda no hay oficinas, aunque todo se andará", bromea. "Guste o no la Torre es un icono de Sevilla, la gran vigía de la ciudad, también un ejemplo del poder económico, de ese Gran Hermano de Orwell que desde las alturas otea la vida de los sevillanos y de sus visitantes", apostilla.

Además, y sobre el éxito de 'Celda 211', ganadora de ocho premios Goya en la edición de 2010, Pérez Gandul reconoce que el éxito de la película "solapó" al autor literario, pero "lo importante es que la historia le encantó a todo el mundo". Y añade que "es justo. Luis Tosar hizo un trabajo memorable como Malamadre y Daniel Monzón firmó una dirección extraordinaria, la mejor de su prolífica carrera".

Por último, sobre si le gustaría participar en la adaptación cinematográfica de 'El bróker', su autor responde que tendrían que pedírselo porque nunca lo impondrá. "Soy de los que piensan que cuando publicas una novela deja de pertenecerte, que hay muchas miradas distintas a la tuya que la acaban enriqueciendo. En 'Celda 211' no participé en la adaptación. En 'El Bróker' no sé si lo haré. Pero va al cine seguro", concluye Pérez Gandul.