Trabajos de ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Las Copas, en Iznatoraf - ACUAES

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado el pliego para la licitación de las obras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua al municipio de Jódar (Jaén). El presupuesto de licitación del contrato asciende a 8.717.559 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de 13 meses.

La licitación de este proyecto, financiado por el Ministerio a través de los fondos Feder 2021-2027 y por la Diputación de Jaén, se materializará una vez que la administración provincial apruebe el proyecto próximamente. Asimismo, el consejo de administración ha autorizado la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica, supervisión, control y coordinación de seguridad de las obras por un importe de 378.942 euros.

Esta actuación se enmarca en el convenio firmado el 10 de junio de 2025 entre Acuaes y la Diputación de Jaén para el desarrollo de proyectos incluidos en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas de la provincia.

Actualmente, Jódar sufre problemas de suministro al depender de sondeos municipales que a veces resultan insuficientes. Para solucionarlo, se proyecta una conducción que transportará agua por gravedad desde el sistema de abastecimiento de La Loma --en el Partidor de Atalaya, Úbeda (Jaén)-- hasta el depósito municipal de Jódar.

La nueva infraestructura constará de 29,1 kilómetros de tubería de fundición dúctil diseñada para un caudal máximo de 88,3 litros por segundo, lo que permitirá cubrir las necesidades de la población y del sector industrial para los próximos 50 años. Además, en un proyecto posterior e independiente, esta conducción garantizará el suministro a las localidades jiennenses de Bedmar, Jimena, Albanchez de Mágina y Larva.

OTRAS ACTUACIONES EN LA PROVINCIA

Esta obra es viable gracias a los trabajos de ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Las Copas, que Acuaes ejecuta desde el pasado 8 de junio.

La entidad estatal mantiene activos otros proyectos en la provincia de Jaén. El pasado 23 de noviembre comenzaron las obras para asegurar el abastecimiento en Pozo Alcón, mientras que a mediados de diciembre se prevé el inicio de los trabajos en Huelma. Asimismo, en enero se adjudicará la construcción de la nueva ETAP de El Rumblar.

Finalmente, se encuentran en fase de redacción o tramitación ambiental por parte de la Diputación de Jaén otras intervenciones como la renovación de las redes en alta de La Loma, los abastecimientos a Campillo de Arenas y Sierra Mágina, el suministro al Consorcio de Aguas Sierra del Segura, la conducción de impulsión desde el río Guadalquivir a la ETAP de Las Copas y la mejora del abastecimiento de Alcaudete.