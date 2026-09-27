Aviso amarillo este lunes en Málaga y Huelva, esta última también por tormentas, por lluvias de hasta 15 l/m2

Archivo - Transeúnte por el centro de Málaga protegiéndose de la lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y las tormentas vuelven a distintos puntos de Andalucía en el último lunes de septiembre, con el aviso amarillo decretado en la provincia de Málaga y en Huelva --también con alerta amarilla por tormentas--, con una precipitación esperada de quince litros por metro cuadrado.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por lluvias están previstos en Antequera y Sol y Guadalhorce, en Málaga, mientras que en Aracena se esperan lluvias y tormentas con probabilidad de granizo.

En concreto, en ambas comarcas malacitanas se esperan lluvias desde las 7,00 hasta las 15,00 horas de este lunes, con una precipitación acumulada en una hora de quince litros. La Aemet ha precisado que "pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales".

Por su parte, Aracena se encontrará este lunes bajo nivel amarillo por la misma precipitación prevista, pero desde las 14,00 hasta las 22,00 horas, con probabilidad de granizo y tormenta.

A nivel andaluz, para la jornada de este lunes se esperan cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, que pueden ser localmente fuertes y con tormentas en la vertiente mediterránea durante la primera mitad del día y en el interior del extremo occidental por la tarde, "abriéndose claros de oeste a este a lo largo de la tarde". En cuanto a las temperaturas se espera un descenso generalizado, "notable para las máximas en el interior", y los vientos soplarán flojos variables.