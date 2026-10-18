Aviso naranja este lunes por tormentas en Almería de hasta 50 l/m2 y amarillo en toda Andalucía salvo en Huelva

Archivo - Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras (Cádiz). - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este lunes, 19 de octubre, el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas en la provincia de Almería, donde se esperan acumulaciones de agua de 50 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que el nivel desciende a amarillo en el resto de Andalucía a excepción de en Huelva, única provincia exenta de alertas meteorológicas.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja estará activado en las comarcas de Poniente y Almería capital y en el levante almeriense, donde se estima que se podrá alcanzar una precipitación acumulada en ambos casos de 50 litros por metro cuadrado en una hora y cien litros en doce horas entre las 21,00 horas del domingo y las 6,00 horas del lunes.

En cambio, en las zonas almerienses de Nacimiento y Campo de Tabernas y en el Valle del Almanzora y Los Vélez el aviso se indica desde las 16,00 hasta las 22,00 horas, con una precipitación estimada acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las zonas gaditanas bajo nivel amarillo por lluvias y tormentas, el Estrecho, Grazalema y la campiña gaditana, se encuentran bajo pronóstico de quince litros por metro cuadrado en una hora entre las 12,00 y las 22,00 horas de la citada jornada.

Por su parte, la campiña y la Subbética cordobesa atrasan el inicio de los avisos amarillos hasta las 14,00 horas y lo finalizan a la misma hora que los almerienses y gaditanos, por 20 litros de agua por metro cuadrado acumulados en una hora.

Idéntico pronóstico ha señalado la Aemet para las comarcas granadinas de Cuenca del Genil, Guadix y Baza y Nevada y Alpujarras, donde se esperan lluvias y tormentas desde las 14,00 hasta las 22,00 horas y con la misma acumulación que los casos cordobeses. La costa granadina es la excepción, puesto que desde las 8,00 hasta las 18,00 horas se espera una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado.

Hasta cuatro zonas jiennenses se encuentran bajo nivel amarillo por lluvias y tormentas. Morena y Condado, Cazorla y Segura, Capital y Montes y Valle del Guadalquivir de Jaén tienen señalado avisos amarillos entre las 14,00 y las 22,00 horas por hasta 20 litros por metro cuadrado acumulados en una hora.

En Sol y Guadalhorce (Málaga), la Aemet ha señalado desde las 3,00 hasta las 18,00 horas una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado, con la particularidad de que puedan ir acompañadas en forma de granizo. También es el caso de Ronda, aunque el aviso se encuentra indicado desde las 12,00 hasta las 22,00 horas.

En cambio, en las comarcas malacitanas de la Axarquía y Antequera no se encuentra marcado el aviso por granizo. En el primer caso, desde las 8,00 hasta las 19,00 horas, la precipitación esperada es de quince litros por metro cuadrado. En el segundo, desde las 14,00 hasta las 22,00 horas, las acumulaciones de agua ascienden a 20 litros por metro cuadrado.

Por último, en la provincia de Sevilla la Aemet ha señalado avisos amarillos por lluvias y tormentas con acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y en la campiña sevillana, en todos los casos desde las 14,00 hasta las 22,00 horas.

Para la jornada del lunes se esperan cielos nubosos, con probables chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas, localmente fuertes y con mayor probabilidad en zonas de montaña y con probabilidad de que sean "muy fuertes y persistentes en el extremo oriental durante la madrugada". No se esperan cambios en las temperaturas o en descenso y los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente sur.